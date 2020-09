Gazeteci Onur Sağsöz dünya evine girdi

Gazeteci Onur Sağsöz düzenlenen nikah töreni ile hayatını Meleknur Badıllı ile birleştirdi.

Erzurum Sway otelde gerçekleştirilen nikah merasimine, Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, çok sayıda davetli ve Sağsöz’ün meslektaşları katıldı.

Genç çiftin nikahını Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen kıyarken, Erzurum Valisi Okay Memiş ve Ayşegül Badıllı Solak’ta nikah şahitliklerini yaptı. Nikah merasimi sonrasında genç çifte evlilik cüzdanlarını Vali Okay Memiş verdi.