Gazeteci Tayyar Işıksaçan'dan olay itiraf: Berkay ile attık

Gazeteci Tayyar Işıksaçan, katıldığı doğum gününde şarkıcı Berkay Şahin ve sunucu Ece Erken'i sarmaş dolaş gördüğü anda Twitter hesabından "Utanmasa h..vet olacaklar" dedi.

Bugün Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Işıksaçan, söz konusu tweeti Berkay'la birlikte attığını söyledi.

"TWEETİ BERKAY'LA EĞLENMEK İÇİN ATTIK"

Ece Erken ve Berkay Şahin'in samimi hallerini tweet atarak duyuran gazeteci Tayyar Işıksaçan, 2. Sayfa'ya telefonla bağlanarak şöyle konuştu:Mesajı atan benim zaten. Olay sonrasında tatsız bir yere geldiği ben kaldırdım. Biz o mesajı Berkay'la birlikte eğlenmek için attık. Ben onları gördüğümde 'sizin bu halinizi gören dedikodu çıkarır' diye ben dedim zaten. Berkay'ın kırgınlığı falan yok dün yüz kere konuştuk. Popüler insanlar böyle ortamda çok dikkatli olmalı.

ATTIĞI TWEET OLAY YARATTI

Katıldığı doğum gününde Ece Erken ve Berkay Şahin'i samimi şekilde konuşurken gören Işıksaçan, "Büyük kepazelik devam ediyor sunucu E ve şarkıcı B utanmasalar mekanda h..vet olacak" diye tweet attı.

Görüntülerin ortaya çıkmasıyla olay büyüyünce Işıksaçan, attığı tweeti sildi.

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