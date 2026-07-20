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Yazın sıcakta 5 adımda serinleten lezzet! Hem doğal hem pratik

Yaz sıcaklarında serinlemek için sıkça tercih edilen buzlu çayı evde hazırlamanın püf noktaları paylaşıldı. Uzmanlara göre doğru çay seçimi ve tek bir ayrıntı, lezzeti tamamen değiştiriyor.

Yazın sıcakta 5 adımda serinleten lezzet! Hem doğal hem pratik
Çiğdem Berfin Sevinç

Yaz aylarında en çok tüketilen içeceklerden biri olan buzlu çayı artık dışarıdan almak zorunda değilsiniz. Uzmanlar, evde kafe lezzetinde buzlu çay hazırlamanın püf noktalarını açıkladı.

Yazın sıcakta 5 adımda serinleten lezzet! Hem doğal hem pratik 1

İŞİN SIRRI DOĞRU ÇAYI SEÇMEKTE

Çay uzmanlarına göre lezzetli bir buzlu çayın ilk şartı kaliteli çay kullanmak. Demleme işleminin tamamlanmasının ardından çayın tamamen aromasını kazanması beklenmeli ve iyice soğutulmalı.

Uzmanlar ayrıca mevsim meyveleri, nane ve farklı bitkilerle buzlu çayın aromasının zenginleştirilebileceğini belirtiyor.

BİRÇOK KİŞİNİN ATLADIĞI DETAY: SU SEÇİMİ

Uzmanlara göre buzlu çayın lezzetini etkileyen en önemli unsurlardan biri de kullanılan su.

Klor ve yoğun kireç içeren musluk suyunun çayın doğal aromasını baskılayabileceği belirtilirken, filtrelenmiş ancak doğal minerallerini tamamen kaybetmemiş su kullanılması öneriliyor.

Yazın sıcakta 5 adımda serinleten lezzet! Hem doğal hem pratik 2

EVDE BUZLU ÇAY NASIL YAPILIR?

Lezzetli bir buzlu çay hazırlamak için şu adımları uygulayabilirsiniz:

  • Demliği veya çay süzgecini sıcak suyla çalkalayarak ısıtın.
  • Normal sıcak çaya göre iki ya da üç kat daha fazla çay ekleyin.
  • Kaynar değil, kaynama noktasına yakın sıcak su kullanın.
  • Çayı damak zevkinize göre 3 ila 5 dakika demleyin.
  • Demlenen çayı süzdükten sonra bol buz küpü bulunan ısıya dayanıklı bir bardağa dökün.

YAZIN EN FERAH İÇECEĞİ OLABİLİR

Hazırladığınız buzlu çayı limon dilimleri, şeftali, çilek, portakal, nane veya fesleğen gibi malzemelerle zenginleştirerek hem daha ferah hem de daha aromatik bir içecek elde edebilirsiniz. Böylece sıcak yaz günlerinde kafe usulü buzlu çayı evinizde pratik şekilde hazırlayabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Çay buz soğuk
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