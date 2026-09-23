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Gaziantep baklavasını İngilizce anlattı, milyonlar izledi! Usta ilk kez konuştu

Amerika'da baklavanın yapım aşamalarını İngilizce anlatan bir video yayımlayan Adnan Yılmaz, kısa sürede sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaştı.

Gaziantep baklavasını İngilizce anlattı, milyonlar izledi! Usta ilk kez konuştu

Hamido Baklavaları Amerika distribütörü Adnan Yılmaz, Amerikan aksanıyla İngilizce Gaziantep baklavasının yapım aşamalarını anlatan bir video yayımladı. Video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Milyonlarca kişinin izlediği videoyla ilgili konuşan Yılmaz, amacının baklavayı önce Amerika'ya, oradan da tüm dünyaya tanıtmak olduğunu söyledi.

Gaziantep baklavasını İngilizce anlattı, milyonlar izledi! Usta ilk kez konuştu 1

Yılmaz, "Biz sadece doğal olarak buradaki süreci görmek istedik. Aktarmak için sonra sosyal medyaya düşünce çok fazla izlenme rekoru beklemiyorduk. Bir yerde iyi oldu. Gaziantep'imizin ve oradaki insanımızın emeğiyle yapılan Gaziantep baklavamızın bu kadar kısa sürede milyonlarca insana ulaşması bizi gerçekten memnun etti. Bu da gösteriyor ki, kaliteli bir ürün yapıldığı zaman, gerçek bir şekilde anlatıldığı zaman milyonlara ulaşabiliyor" dedi.

Gaziantep baklavasını İngilizce anlattı, milyonlar izledi! Usta ilk kez konuştu 2

"YAPAY ZEKAYLA İLGİLİ YORUMLARI GÖRÜNCE ŞAŞIRDIM"

Videoda yapay zeka olmadığını ifade eden Yılmaz, "Ben yapay zekayla ilgili yorumları görünce şaşırdım. Hiçbir şekilde yapay zeka veya dublaj yok. Orada baklavayı hazırlayan da, yufkayı açan da, konuşan da benim. Tabii kısa zamanda benim İngilizcem ve Amerikan aksanımla kişisel bir personaya dönüşmeye başlasa da daha sonra baklavanın nerede yapıldığına dair, nasıl yapılır, kim yapıyor, bu öyküye dönmesi beni şahsen çok mutlu etti. Aslında bizim yapmak istediğimiz de buydu. Bunu beklemiyorduk. Çok hızlı büyüdü. Böylece Gaziantep'in el emeğiyle yapılan gerçek baklavayı milyonlarca insana taşıma fırsatı bulduk. Şu an firmamız Gaziantep'te son üç yılın baklavada ihracat lideri konumundadır. En çok da Amerika'ya satılıyor. Bunun göstergesi doğru yolda olduğumuzu gösteriyor" şeklinde konuştu.

Gaziantep baklavasını İngilizce anlattı, milyonlar izledi! Usta ilk kez konuştu 3

"AMACIMIZ GAZİANTEP BAKLAVASINI GLOBAL BİR MARKA HALİNE GETİRMEK"

Yılmaz, "Buradaki insanlar inanın sadece Orta Doğu insanı değil, aynı zamanda Amerika'nın bizim 'White Amerikan' dediğimiz kesim ve orta Amerika'da olan insanlar severek yiyorlar. Bu bizi gerçekten çok sevindiriyor. Çünkü amacımız kültürel bir değerimiz olan Gaziantep baklavamızı Amerika'da hak ettiği yere getirmek. Daha sonra dünyaya yaymak ve global bir marka haline getirmek. Bizim burada hala çok yolumuz var ama doğru yoldayız. Çünkü doğru ürünümüzü satıyoruz. Gaziantep baklavamız tamamen yerli bir ürün, yerli ham maddeden yapılıyor, kültürel bir mirasımızdır. Bunu şu an Amerika'ya daha da iyi bir şekilde anlatmak için bir imkan doğdu. Biz bunun zaten dağıtımlarını, tanıtımlarını yapıyoruz. Yerli bir ürünümüzü, Gaziantep baklavamızı dünyada bir global marka haline getirmek için önce Amerika'ya, sonra da dünyaya tanıtmak için bir imkan oldu ve biz imkanı kullanacağız" diye konuştu.

Gaziantep baklavasını İngilizce anlattı, milyonlar izledi! Usta ilk kez konuştu 4

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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İngilizce Gaziantep Amerika baklava usta
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