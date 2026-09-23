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GTA 6, Miami çatılarında: "Vice City'ye hoş geldiniz"

Miami'deki Kaseya Center kapalı spor salonunun çatısına GTA 6 tanıtımı için dev bir “Welcome to Vice City” (Vice City'ye Hoş Geldiniz) yazısı yerleştiriliyor. Oyunun 19 Kasım için planlanan çıkışı öncesinde bölgede daha fazla reklamın görünmesi bekleniyor.

GTA 6, Miami çatılarında: "Vice City'ye hoş geldiniz"
Enes Çırtlık

GTA 6, kurgusal Leonida eyaletinde geçecek ve oyuncuları Miami ile Güney Florida'dan güçlü biçimde esinlenen Vice City'ye geri götürecek. Oyunun fragmanlarında ve tanıtımlarda da bölgeyi yakından andıran manzaralar, mimari unsurlar ve kültürel göndermeler yer alırken, Grand Theft Auto VI (GTA VI) tanıtımları, gerçek dünyadaki Miami'de de görünür hâle gelmeye başlamış durumda.

"WELCOME TO VICE CITY"

Kısa süre önce Kaseya Center'ın çatısına oyunun kurgusal şehrine gönderme yapan dev pembe harflerle “Welcome to Vice City” (Vice City'ye Hoş Geldiniz) yazısı yerleştiren ekipler görüntülendi.

VICE CITY MESAJI HAVADAN GÖRÜLECEK

Çatıdaki bu tanıtım yukarıdan görülebilecek. Böylece Miami Uluslararası Havalimanı'na uçakla gelen bazı yolcular yazıyı havadan görebilecek.

Miami Heat'in ev sahipliğini yapan Kaseya Center ile Rockstar Games arasında bu çalışma için nasıl bir anlaşmaya varıldığı ise henüz net değil.

GTA 6, Miami çatılarında: "Vice City ye hoş geldiniz" 1

Oyunun 19 Kasım için planlanan çıkışı öncesinde Güney Florida genelinde başka tanıtım materyallerinin de görünmesi bekleniyor.

Kaynak: CBS News

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Miami Grrand Theft Auto (GTA) oyun serisi GTA 6 oyunu Rockstar Games Oyun gta gta 6
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