Oppo K14 Plus'ın tanıtım tarihi ve teknik özellikleri açıklandı

Oppo, K14 Plus modelini Hindistan'da 29 Eylül'de yerel saatle 12.00'de tanıtacağını açıkladı. Flipkart'ta yayımlanan tanıtım sayfası da telefonun ekran, işlemci ve pil özelliklerini ortaya koydu.

OPPO K14 PLUS'IN ÖZELLİKLERİ

Oppo K14 Plus, 8.000 mAh kapasiteli pil ve 45 W şarj desteğiyle gelecek. Telefonda çift stereo hoparlör ile 5.000 mm² VC soğutma sistemi de bulunacak.

Cihazın açıklanan diğer özellikleri arasında ekran içi parmak izi okuyucu ve IP69K derecesi yer alıyor. Kamera düzeni ise önde bir, arkada iki olmak üzere toplam üç kameradan oluşacak.

Telefonun 6,77 inçlik 1,5K AMOLED ekranı, 144 Hz yenileme hızı ve 3.600 nit tepe parlaklık sunacak. İşlemci tarafında MediaTek 7360 Max SoC kullanılacak.

Oppo K14 Plus, ColorOS 16 ile gelecek. Tanıtım sayfasında 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı da listeleniyor.

Oppo K14 Plus için iki renk seçeneği bulunacak. Ancak bu renklerin pazarlama adları henüz açıklanmış değil.

Kaynak: GSMArena