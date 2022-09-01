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Gaziantep, burs ve iş garantili eğitimle halı tasarımında da iddialı olacak

01.09.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Makina halı ihracatında dünyanın önemli kentlerinden Gaziantep'te, üniversite-sanayi iş birliğiyle hayata geçirilen proje sayesinde farklı tasarımlarla Türk halısının markalaşması hedefleniyor - Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Cevat Atalay: - "Kurumumuz sanat felsefesi üzerine eğitim de veriyor. Bu da tasarımcılarımızın çok yeni, farklı çalışmalar yapabilmesini sağlıyor, hem de yaptıkları tasarımların özgün ve farklı olmasını sağlıyor"

GAZİANTEP (AA) - FIRAT ÖZDEMİR - Türkiye'nin halı üretiminin yaklaşık yüzde 70'inin yapıldığı Gaziantep'te, halı üreticileri ve akademisyenlerin hayata geçirdiği "burs ve iş garantili eğitim"le Türk halılarının tasarımda da dünyada ön plana çıkması amaçlanıyor.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği ve Halı Tasarım Derneği, makina halı ihracatında dünyanın önemli kentlerinden Gaziantep'in halı sektörünün gelişimine katkı sağlamak ve özgün tasarımlarla dünya pazarında hakimiyetini korumak amacıyla kolları sıvadı.

Bu kapsamda, GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi'ne geçen yıl açılan Halı Tasarımı Programı'na özel yetenek sınavlarıyla öğrenci alımına başlandı.

Öğrencilere asgari ücretin yüzde 50'si kadar burs ve iş garantisi verilen Halı Tasarımı Programı'nda, çağdaş sanat dili ile halı tasarımı yapabilen, teknolojik ve akademik altyapıya sahip, halı tasarımının teorik ve uygulamalı alanlarını kavramış, özgün ve girişimci tasarımcılar yetiştiriliyor.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mustafa Cevat Atalay, AA muhabirine, dünya makina halı ihtiyacının yarısından fazlasını üreten Gaziantep'in bu alanda dünyada söz sahibi olduğunu söyledi.

Bu sektörün gelişmesi ve tasarımıyla da ön plana çıkması için birçok kurum ile kuruluşlarla iş birliği içerisine girdiklerini ifade eden Atalay, " Kentte birçok fabrika ve tasarım merkezi var. Bu alanlarda tasarım ihtiyacı had safhada. Bu tasarım ihtiyacını gidermek ve aynı zamanda küresel düzeyde tasarımcılar yetiştirmeyi arzuluyoruz." dedi.

- Eğitim tasarımların özgün ve farklı olmasını sağlıyor.

Gaziantep'teki halı firmalarına inovatif anlamda akademik destek sağlamak amacıyla çalışma yaptıklarını dile getiren Atalay, şunları kaydetti:

"Sektörel düzeyde güncel tasarıma destek veren ve bunları yaratmaya müsaade eden tasarımcı yetiştirme amacımız var. Bu anlamda dijital eğitime de büyük önem veriyoruz. Laboratuvarımız var, burada sektörde güncel olarak kullanılan birçok programı canlı olarak öğretme imkanına sahibiz. Birçok tasarımcıdan destek aldığımız gibi yeterliliğe sahip birçok akademisyenimiz bulunmaktadır. Akademisyenler, kuramsal ve akademik çalışmalarla, müze çalışmalarıyla, gezilerle, kurum ziyaretleriyle çalışmalar yapmaktadır. Öğrencilerimizi bu anlamda sürekli geliştirme ve fuarlara taşımayı amaçlıyoruz. Kurumumuz sanat felsefesi üzerine de eğitim veriyor. Bu da tasarımcılarımızın çok yeni, farklı çalışmalar yapabilmesini sağlıyor, hem de yaptıkları tasarımların özgün ve farklı olmasını sağlıyor."

Program Başkanı Doç. Dr. Nazan Avcıoğlu Kalebek ise özel yetenek sınavıyla aldıkları 20 öğrencinin 4 yıl eğitim göreceğini belirtti.

Programın Türkiye'de ilk ve tek olma özelliğini taşıdığını anlatan Kalebek, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizin özgün tasarım yapabilmeleri için sanatsal ve kültürel dersleri alma imkanı bulunmaktadır. Sadece Gaziantep bazında değil uluslararası alanda da kendini ispatlamış, özgün tasarımlar yapabilen, ihracata ve ithalata yönelik tasarımları gerçekleştirilebilen tasarımcıları yetiştirmeyi hedefliyoruz. Gaziantep'in, halı sektöründe de markalaşma değerini artırabilecek özgün tasarımlar çıkarmasını amaçlıyoruz."

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