Gaziantep FK Adana Demirspor maçı ne zaman saat kaçta? Gaziantep FK Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Geri sayım sürüyor!

Gaziantep FK ile Adana Demirspor Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında kozlarını paylaşacak. Karşılaşmaya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, Kalyon Stadyumu'nda oynanacak olan Gaziantep FK Adana Demirspor maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? İşte Gaziantep FK Adana Demirspor maçı canlı yayın bilgileri...
Gaziantep FK Adana Demirspor maçı 7 Ekim 2022 Cuma günü oynanacak.
Maç, saat 20.00'da başlayacak.
Kalyon Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Sarper Barış Saka düdük çalacak.
Saka'nın yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Osman Gökhan Bilir üstlenirken maçın dördüncü hakeminin ise Yiğit Arslan olduğu aktarıldı.
Gaziantep FK Adana Demirspor maçı Bein Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.
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