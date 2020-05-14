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Gaziantep FK aranın ardından ilk antrenmanını yaptı

GAZİŞEHİR GAZİANTEP HABERLERİ  | 14.05.2020 12:01 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen iki aylık aranın ardından ilk antrenmanını yaptı.

Gaziantep FK aranın ardından ilk antrenmanını yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Lig'in 12 Haziran 2020 tarihinde başlayacağının açıklamasının ardından Gaziantep Futbol Kulübü de çalışmalarına başladı. Çalışma öncesi Gaziantep FK futbolcularına, personellere ve teknik kadroya koronavirüs testleri yapıldı. Yapılan test sonuçlarının negatif çıkmasıyla Kırmızı-siyahlılar, ilk çalışmasını yaptı.

SUMUDİCA KARANTİNADA

İki grup halinde, sosyal mesafe kuralı gözetilerek yapılan antrenmana, KYK yurdunda karantinada bulunan Teknik Direktör Marius Sumudica, yardımcıları, futbolcular Günay Güvenç, Kana Bıyık, Maxim ve Diarra katılmadı. Yardımcı antrenörler Erdal Güneş ve Şener Gençtürk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir saat sürdü. Antrenman sırasında bazı futbolcular ile teknik kadronun maske takması ise dikkat çekti.

(İHA)

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