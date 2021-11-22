Gaziantep FK'dan Suat Arslanboğa'ya kırmızı kart tepkisi

Maçın 4. dakikasında Gaziantep FK, Vitor Hugo'nun Dicko'ya yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart bekledi. VAR ile görüşen Suat Arslanboğa, devam kararı verdi.

Gaziantep Futbol Kulübü Twitter hesabından, "Dicko kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda rakip oyuncunun müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi bir süre VAR ile konuştuktan sonra devam kararı verdi." paylaşımıyla kararı eleştirdi.

EROL BULUT: HAKKIMIZI HELAL ETMİYORUZ

Maçın hakemi Suat Arslanboğa ve ekibine tepki gösteren Erol Bulut, "Hafızalarda yanlış şeyler kalıyor bugün. Futbol adına konuşacak güzel şeyler var ama diğer tarafı konuşmak lazım. Adalet adına konuşacak hiçbir şey yok. Gaziantep FK camiası olarak bugünkü hakem yönetimine hakkımızı helal etmiyoruz. 5. dakikada bitti maç. Söyleyecek başka bir şey yok." dedi.

ERCE KARDEŞLER SAKATLANDI

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın yokluğunde esame listesine yazılan Erce Kardeşler, ısınırken sakatlandı.

Sağ ayak arka adalesini tutarak sahayı terk eden Erce Kardeşler'in yerine kaleye Arda Akbulut geçti. Yedek kaleci olarak da Muhammet Taha Tepe kadroya dahil edildi.

Arda, en son 13 Şubat 2020'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanılan kupa karşılaşmasında forma giymişti. Bordo-mavili futbolcu, 648 gün sonra takımının kalesini korudu.

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın yokluğunda kaptanlık bandını Abdülkadir Ömür taktı.

