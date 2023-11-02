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Gaziantep FK maçında oynayamamıştı! Beşiktaş'ın yıldızı Aboubakar'dan Antalyaspor maçı öncesi kötü haber

02.11.2023 22:32 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta karın ağrısı ve yüksek ateş nedeniyle hastaneye yatırılan Vincent Aboubakar'ın Antalyaspor'a karşı da forma giyememe olasılığı bulunuyor. İşte detaylar...

Gaziantep FK maçında oynayamamıştı! Beşiktaş'ın yıldızı Aboubakar'dan Antalyaspor maçı öncesi kötü haber
Vincent Aboubakar

Vincent Aboubakar

KMR Kamerun
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaşın yıldız ismi Vincent Aboubakar geçtiğimiz hafta oynanan Gaziantep FK maçı öncesi karın ağrısı ve yüksek ateş nedeniyle hastaneye yatırılmıştı.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

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Bu hafta oynanacak olan Antalyaspor maçı öncesi Kamerunlu yıldızın henüz iyileşemediği öğrenildi. Fanatik'in haberine göre; hastanede tedavisi süren Kamerunlu oyuncunun ilaçlara karşı zayıf reaksiyon verdiği belirtiliyor.

ABOUBAKAR YERİNE CENK TOSUN

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Soğuk algınlığı rahatsızlığı bulunan Aboubakar’ın, tedavi sürecinin uzaması halinde Antalyaspor deplasmanında da Cenk Tosun’un hücum hattında gol yükünü sırtlayan isim olması bekleniyor.

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