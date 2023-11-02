Gaziantep FK maçında oynayamamıştı! Beşiktaş'ın yıldızı Aboubakar'dan Antalyaspor maçı öncesi kötü haber

Beşiktaşın yıldız ismi Vincent Aboubakar geçtiğimiz hafta oynanan Gaziantep FK maçı öncesi karın ağrısı ve yüksek ateş nedeniyle hastaneye yatırılmıştı.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Bu hafta oynanacak olan Antalyaspor maçı öncesi Kamerunlu yıldızın henüz iyileşemediği öğrenildi. Fanatik'in haberine göre; hastanede tedavisi süren Kamerunlu oyuncunun ilaçlara karşı zayıf reaksiyon verdiği belirtiliyor.

ABOUBAKAR YERİNE CENK TOSUN

Soğuk algınlığı rahatsızlığı bulunan Aboubakar’ın, tedavi sürecinin uzaması halinde Antalyaspor deplasmanında da Cenk Tosun’un hücum hattında gol yükünü sırtlayan isim olması bekleniyor.





