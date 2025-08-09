SPOR

Gaziantep FK oyuncusu Salem M'Bakata sezonu kapattı... Erman Toroğlu canlı yayında zemine isyan etti!

Trendyol Süper Lig’de son şampiyon Galatasaray, Gaziantep FK deplasmanında sahaya çıkarken, daha ilk maçtan yaşanan sakatlık tüm futbolseverleri hüzne boğdu. Sakatlığa sebep olan saha zemin ise hakem yorumcusu Erman Toroğlu tarafından sert bir dille eleştirildi.

Burak Kavuncu

Süper Lig’in 2025-2026 sezonunun ilk karşılaşmasında Galatasaray Gaziantep FK deplasmanında rahat bir galibiyetle ayrıldı. Ev sahibi ekipten Salem M'Bakata sakatlığı sebebiyle oyundan çıkarken, sezonu kapatttığı ortaya çıktı. Maçın ardından yorumlarda bulunan Erman Toroğlu ise saha zemininden sorumlu Gaziantep FK yönetimi ve Türkiye Futbol Federasyonu'na tepki gösterdi.

‘‘BU SAHADA HIYAR YETİŞİR!’’

Gaziantep FK oyuncusu Salem M Bakata sezonu kapattı... Erman Toroğlu canlı yayında zemine isyan etti! 1

Toroğlu, "Hep 'Futbol iyi olsun' diyoruz ama iyi olmaması için zorluyorlar. Bu sahada futbol oynanır mı? Bu sahada karpuz yetişmez, karpuz bile daha iyi bir yer isteyebilir. Bu sahada hıyar yetişir. Bu zeminin sorumlusu acaba ne diyecek?" ifadesinde bulundu.

‘‘OSIMHEN SAKATLANSAYDI NE OLURDU?’’

Gaziantep FK oyuncusu Salem M Bakata sezonu kapattı... Erman Toroğlu canlı yayında zemine isyan etti! 2

Ekol TV canlı yayınında konuşan Erman Toroğlu, "Galatasaray'ın futbolcularından bir tanesi bu sahada sakatlansa ne olurdu? Arkadaş senin futbolcun 900 binmiş, 700 binmiş, bir milyonmuş! Galatasaray'ın futbolcu değeri çok fazla. Sen Galatasaray'ı bu sahada neden oynatıyorsun? Mesela Osimhen buraya gelip oynasaydı ve sakatlansaydı ne olurdu?" ifadelerini kullandı.

*Erman Toroğlu'nun bu sözleri Ekol Tv canlı yayınından alınmıştır.

