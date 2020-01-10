Gaziantep FK’da Yuri Lodygin ile yollar ayrıldı

Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarına Antalya'da devam eden Gaziantep FK, sezon başında transfer ettiği ve ligin ilk yarısında sadece bir maçta forma şansı bulan Rus kaleci Yuri Lodygin ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Konu ile ilgili Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımız kalecilerinden Yuri Lodygin ile olan sözleşmemiz karşılıklı olarak anlaşılarak feshedilmiştir. Yuri Lodygin'e kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki aşamalarında sonsuz başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.
(İHA)
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