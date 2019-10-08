Gaziantep'in lezzeti beyran, soğuk algınlığına birebir! İşte beyran tarifi

Beyran ustası Uğur Dertli, her gün yüzlerce kişinin beyran yemek için lokantaya geldiğini ifade ederek şunları söyledi: Bu adeta doğal antibiyotik. Sağlık için çok yararlı. Soğuk algınlığı, eklem ağrısı gibi hastalıklara iyi geliyor. Vatandaşlarımızın ilgisi yoğun. Beyran etini 9 saat pişiriyoruz, yaklaşık 4 saat de kemik suyu ile özdeşleşmesi için kaynatıyoruz toplam 13 saat gibi sürüyor. 5 dakika gibi kısa sürede müşteriye ulaşıyor. Özellikle şehir dışından gelip beyran yiyenler giderken buradan paket yaptırmak istiyor, bu lezzeti başka yerde bulamıyorlar. Bunun için de et suyu, tuz, soğan, limon atıyoruz ve köpüğünü alıp pişiriyoruz. Sabah 5'te servise başlıyoruz o saatte buraya gelip beyran istiyorlar. Şehir dışından gelenler de çok fazla. Hafta sonları özellikle İzmir, İstanbul, Ankara gibi şehirlerden beyran yemek için Gaziantep'e geliyorlar."

Hazırlanışı saatler süren beyran çorbası, özellikle sabah erken saatlerinde tüketiliyor. İçinde, kemik suyu, et, pirinç, sarımsak ve çeşitli baharatların yer aldığı beyran, kış aylarında vatandaşların sabah kahvaltısının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Kentte hemen her lokanta ve restoranın menüsünde yer alan beyranı hazırlamak yaklaşık 13 saat sürüyor.

BEYRAN NEDİR? kemik suyu, et, pirinç, sarımsak ve çeşitli baharatlarla hazırlanan beyran çorbası, besleyici ve lezzetli bir yöresel çorba.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nce (UNESCO) gastronomi dalında yaratıcı şehirler ağına dahil edilen Gaziantep'in tescilli lezzetleri arasında yer alan beyran çorbası, kışın soğuk algınlığı yaşayanlar için de yardımcı niteliğinde.

Sabahın erken saatlerinde beyan yemeye gelenler ise beyranın tadını çok beğendiklerini ve özellikle kış döneminde yoğun olarak tükettiklerini söyledi.

BEYRAN TARİFİ

Malzeme Listesi

1 kg kuzu gerdan

1 çay bardağı pirinç

6 su bardağı su

2 yemek kaşığı tereyağ

2 tatlı kaşığı biber salçası

2 tatlı kaşığı pul biber

8 diş sarımsak

göz kararı tuz

göz kararı karabiber

Hazırlanışı

Kuzu gerdanları 45 dakika düdüklü tencerede haşlayın. Pişen etleri kemiklerinden didikleyin ve suyunu bir tencereye alın.

Haşlanan etlerin suyunda pirinçleri pişirin.

Ayrı bir sos tenceresinde tereyağını eritin, sarımsakları soteleyip salçayı ve pul biberi ekleyin. Sos kıvamı alana kadar pişirin.

Pişen pirinçlerin içine didiklediğiniz etleri ve hazırladığınız sosu döküp, bir taşım kaynatın ve servis edin.

BEYRAN KALORİ ORANI

Beyran çorbasının 100 gramı 150 kilodur. Çok masum bir çorba değildir. Sık tüketmek yerine haftada bir kez içerek hem kilonuzu koruyabilir hem de şifasından faydalanabilirsiniz.

