Gaziantep'te aracı durduran polis, ineği görünce şaştı kaldı

Şanlıurfa’da çaldıkları ineği hafif ticari araca yükleyerek kaçmaya çalışan hırsızlar Gaziantep’in Nizip ilçesinde yakayı ele verdi.

İHA'nın haberine göre, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinden çaldıkları inekle Gaziantep istikametine seyreden zanlılar, Şanlıurfa karayolu Nizip Otogarı yakınlarında uygulama yapan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin dikkatini çekti. Şanlıurfa istikametinden gelen hafif ticari aracı durdurmak isteyen ekipler ile 'dur' ihtarına uymayarak kaçan araç arasında kovalamaca yaşandı. Kısa süre sonra yakalanan araçta bulunan 4 kişiden 3'ü yaya olarak kaçarken bir kişi de polis tarafından yakalandı.

1 TONLUK İNEK BAGAJDA

Zanlının yakalanmasının ardından araç içerisine bakan polis gözlerine inanamadı. Hafif ticari aracın içerisinde 1 tonluk ineği gören polis ekipleri ne yapacağını şaşırdı. Uzun uğraşlar sonucu ineği araçtan çıkarmayı başaran polis ekipleri kulak küpesindeki seri numarasından sahibine ulaştı. Büyükbaş hayvanın Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesindeki İsmet Dündar’a ait olduğunu belirlenerek teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)



