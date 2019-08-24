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Gaziantep'te vahşet! Yeni doğum yapan eşini hastane odasında bıçakladı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 24.08.2019 13:00 | Son Güncelleme

Gaziantep'te, yeni doğum yapan Güldane Y. (28), hastanede yatarken, boşanma aşamasındaki eşi Ahmet Y. (35), tarafından dövülüp, başından, kolundan ve yüzünden bıçaklandı. Ahmet Y., gözaltına alınırken, Güldane Y. ise hastanenin Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.

Gaziantep'te vahşet! Yeni doğum yapan eşini hastane odasında bıçakladı

Olay, dün gece, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mücahitler Ek Binası'nda meydana geldi. Matematik öğretmeni Ahmet Y. ve Güldane Y., 8 yıl önce evlendi. 3'üncü çocuğuna hamile kalan Güldane Y., 6 ay önce eşinin kendisine şiddet uyguladığı gerekçesi ile evden ayrılıp babasının evine yerleşti. Güldane Y., 3 ay önce de Ahmet Y.'ye boşanma davası açtı.

Dün, doğum için hastaneye giden Güldane Y., öğle saatlerinde, erkek bebek dünyaya getirdi. Ahmet Y. de annesi ile öğleden sonra hastaneye gelip, bebeğini gördükten sonra oradan ayrıldı.

Gece saatlerinde yeniden hastaneye gelen Ahmet Y., eşini eve dönmesi konusunda ikna etmeye çalıştı. Güldane Y. eşinin teklifini kabul etmeyerek, hastaneden ayrılmasını istedi. Bunun üzerine Ahmet Y., yanında getirdiği bıçakla Güldane Y.'yi başından, kolundan ve yüzünden yaralayıp dövmeye başladı. Bu sırada Güldane Y.'nin yanında refakatçi olarak kalan ablası Seda Güvercin'in araya girip, yardım istemesi üzerine gelen hastane güvenliği Ahmet Y.'yi etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, Ahmet Y.'yi gözaltına aldı.

Dişleri kırılan, başından, kolundan ve yüzünden bıçaklanan Güldane Y. ise hastanenin Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.

'BIÇAĞI ÇIKARIP KARDEŞİMİN GÖĞSÜNE SAPLAMAK İSTEDİ'

Yaşadığı olayın şokunu atlamadığını söyleyen Seda Güvercin, kız kardeşinin hastane yatağındayken bıçaklandığını belirterek olayı şöyle anlattı:

"Kardeşim 6 ay önce eşinden şiddet gördüğü için annemin evine geldi. 3 ay önce de boşanma davası açtı. Hamileliği boyunca eşi ile görüşmedi. Dün öğleden sonra doğum yaptı. Biz de doğumdan sonra eşine haber verdik, isterse çocuğunu görebileceğini söyledik. Önce annesi ile birlikte geldi. Hiçbir sıkıntı çıkmadan gittiler. Sonra 23.00 sıralarında tekrar geldi. Biz yine çocuğunu görmeye geldi diye düşündük. Sonra olaylar bir anda karmaşaya dönüştü. Bağırıp çağırmaya başladı. Güldane'ye 'Evine dönmezsen, boşanırsan seni ben öldürürüm, cezanı kimseye bırakmam' dedi. Biz sakinleştirmeye çalıştık fakat belinden bıçağı çıkararak kardeşimin göğsüne saplamaya çalıştı. Ben de elini tuttum araya girdim, boğuştuk. Ben tutmasaydım öldürecekti. Tutmama rağmen kardeşimin yüzüne ve başına en az 6- 7 bıçak darbesi vurdu. Sonra yanağına vurdu, 4- 5 dişini kırdı. Ben bu boğuşma sırasında zaten elini bırakmadım. Çığlık atıp güvenliği çağırdım. Hastane güvenliği geldi Ahmet'i etkisiz hale getirdi. Kardeşimin durumu çok kötü. Yoğun bakımda tedaviye aldılar. Yatak kan içinde kaldı."

Olay sonrası gözaltına alınan Ahmet Y.'nin Şehitkamil Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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(DHA)

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