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Gaziantep Ticaret Borsası

10.09.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çakır arpanın kilogramı 2,54 ile 2,55 liradan işlem gördü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında, çakır arpanın kilogramı 2,54 ile 2,55 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Sert buğday (Güneydoğu)Kg2,903,20Sert Buğday (İç Anadolu)Kg2,823,08Ekmeklik buğdayKg2,482,75Çakır arpaKg2,542,55Beyaz arpaKg2,522,53MısırKg2,502,52

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Sehitkamil
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Sehitkamil
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