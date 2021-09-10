Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında, çakır arpanın kilogramı 2,54 ile 2,55 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Sert buğday (Güneydoğu)Kg2,903,20Sert Buğday (İç Anadolu)Kg2,823,08Ekmeklik buğdayKg2,482,75Çakır arpaKg2,542,55Beyaz arpaKg2,522,53MısırKg2,502,52



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