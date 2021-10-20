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Gaziantep Ticaret Borsası

20.10.2021 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 9,50 liradan işlem gördü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 9,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Sert buğday (Güneydoğu)Kg3,303,52Ekmeklik buğdayKg2,752,96Çakır arpaKg2,672,68Beyaz arpaKg2,632,65Kırmızı kabuklu mercimekKg9,309,50MısırKg2,722,73

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Gaziantep Nöbetçi Eczaneler20 Ekim Çarşamba

Akasya Eczanesi
Sehitkamil
Aycan Eczanesi
Sehitkamil
Emek Ensar Eczanesi
Sehitkamil
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Sehitkamil
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Sehitkamil
Talip Kaya Eczanesi
Sehitkamil
Birlik Eczanesi
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