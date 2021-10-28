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Gaziantep Ticaret Borsası

28.10.2021 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çakır arpanın kilogramı 2,99-3,01 liradan işlem gördü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında çakır arpanın kilogramı 2,99 - 3,01 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

Miktar
En düşük (TL)En yüksek (TL)Sert buğday (Güneydoğu)Kg
3,583,80Ekmeklik buğdayKg
2,983,17Çakır arpaKg
2,993,01Beyaz arpaKg
2,972,98Kırmızı kabuklu mercimekKg
9,8010,00MısırKg
2,852,88

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Elit Eczanesi
Sehitkamil
Gülşen Çayırlı Eczanesi
Sehitkamil
Mercan Eczanesi
Sehitkamil
Tuba Seçil Eczanesi
Sehitkamil
Yonca Eczanesi
Sehitkamil
Zeytinli Eczanesi
Sehitkamil
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