Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında çakır arpanın kilogramı 2,99 - 3,01 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

Miktar

En düşük (TL)En yüksek (TL)Sert buğday (Güneydoğu)Kg

3,583,80Ekmeklik buğdayKg

2,983,17Çakır arpaKg

2,993,01Beyaz arpaKg

2,972,98Kırmızı kabuklu mercimekKg

9,8010,00MısırKg

2,852,88



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