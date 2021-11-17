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Gaziantep Ticaret Borsası

17.11.2021 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çakır arpanın kilogramı 3,10-3,15 liradan işlem gördü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında çakır arpanın kilogramı 3,10-3,15 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

Miktar
En düşük (TL)En yüksek (TL)Sert buğday (Güneydoğu)Kg
3,904,25Ekmeklik buğdayKg
3,653,92Çakır arpaKg
3,103,15Beyaz arpaKg
3,103,12Kırmızı kabuklu mercimekKg
10,3010,50MısırKg
2,842,86

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