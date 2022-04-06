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Gaziantep Ticaret Borsası

06.04.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sert buğdayın kilogramı 5,70 ila 6,15 liradan işlem gördü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda sert buğdayın kilogramı en yüksek 6,15 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg14,0014,50Buğday (sert)Kg5,706,15Buğday (ekmeklik)Kg5,155,50Arpa (beyaz)Kg5,135,15MısırKg5,055,20

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