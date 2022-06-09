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Gaziantep Ticaret Borsası

09.06.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda sert buğdayın kilogramı en yüksek 7,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg13,5014,20Buğday (sert)Kg7,107,60Buğday (ekmeklik)Kg6,557,15Arpa (çakır)Kg6,656,75MısırKg6,056,20

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