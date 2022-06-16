YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

16.06.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında ekmeklik buğdayın kilogramı en yüksek 7,25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg13,5014,50Buğday (sert)Kg7,408,05Buğday (ekmeklik)Kg6,557,25Arpa (çakır)Kg6,726,77MısırKg6,326,50

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
7. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali için yurt dışından gelen katılımcılar Gaziantep'i gezdi7. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali için yurt dışından gelen katılımcılar Gaziantep'i gezdi
Şarkıcı Hande Ünsal, Bilecik'te konser verdiŞarkıcı Hande Ünsal, Bilecik'te konser verdi
Çanakkale'deki Çardak Feribot İskelesi kullanıma kapatıldıÇanakkale'deki Çardak Feribot İskelesi kullanıma kapatıldı
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep

Gaziantep Namaz Vakitleri 16 Haziran Perşembe

İmsak
03:18
Sabah
05:03
Öğle
12:36
İkindi
16:27
Akşam
19:59
Yatsı
21:37
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

8 kişinin dişlerine ulaşıldı! Sır perdesi aralandı

8 kişinin dişlerine ulaşıldı! Sır perdesi aralandı

Squid Game gerçek oluyor! Başvurular başladı

Squid Game gerçek oluyor! Başvurular başladı

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Duvarı yıkarak evinden çıkarttılar! “4 yıldır yıkanmıyorum”

Duvarı yıkarak evinden çıkarttılar! “4 yıldır yıkanmıyorum”

Günü kurtaran sen olacaksın! Günlük burç yorumları

Günü kurtaran sen olacaksın! Günlük burç yorumları

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.