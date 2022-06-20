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Gaziantep Ticaret Borsası

20.06.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 14,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg14,0014,50Buğday (sert)Kg7,007,55Buğday (ekmeklik)Kg6,457,20Arpa (çakır)Kg6,456,50MısırKg6,356,50

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