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Gaziantep Ticaret Borsası

21.06.2022 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda sert buğdayın kilogramı en yüksek 7,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg13,5014,00Buğday (sert)Kg7,157,80Buğday (ekmeklik)Kg6,507,25Arpa (çakır)Kg6,476,55MısırKg6,356,45

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