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Gaziantep’e "Gazilik" unvanı verilişinin 99. yıl dönümü

GAZİANTEP HABERLERİ  | 07.02.2020 13:15 | Son Güncelleme

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gazianteplilerin ülkenin kurtuluş mücadelesinde canı pahasına düşmana karşı savaştığını belirterek, “Gazi şehrimize ‘Gazilik’ unvanı verilişinin 99.

Gaziantep’e "Gazilik" unvanı verilişinin 99. yıl dönümü

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gazianteplilerin ülkenin kurtuluş mücadelesinde canı pahasına düşmana karşı savaştığını belirterek, “Gazi şehrimize ‘Gazilik’ unvanı verilişinin 99. yıldönümünde tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun” ifadelerini kullandı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 8 Şubat 1921 tarihinde Antep’i “Gazilik” unvanı ile onurlandırmasının gururunu bir kez daha yaşadıklarını kaydeden Adnan Ünverdi, “Atalarımız 11 ay boyunca her türlü olumsuzluk ve zorlu koşulda büyük bir direniş gösterdi. Bu direniş tüm dünyaya örnek oldu. Bizlerin de atalarımızdan aldığımız bu kutsal vatanı kanımızın son damlasına kadar savunacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın” dedi.
Antep savunmasında 6317 şehit verildiğini ve 18 bin gazinin olduğuna vurgu yapan Ünverdi, “Ülke olarak atalarımızdan aldığımız güçle tüm terör odaklarına karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin sınır ötesinde başlattığı operasyonları ve teröre karşı verilen mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Vatanımız üzerinde hesabı olanlara geçmişte olduğu gibi bugünde cevabını vermeye devam edeceğiz. Bu uğurda üzerimize düşen ne görev varsa yapmaya ve seve seve canımızı feda etmeye de hazırız. Gaziantepliler milli mücadele ruhuyla her zaman mukaddes vatanına ve şanlı bayrağına sahip çıkacaktır” ifadelerine yer verdi.
“Gazi” unvanını şanla ve şerefle taşımaya devam edeceklerini belirten Ünverdi, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Ben Anteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki, onlar Antep’i kurtardıkları gibi Türkiye’yi de kurtardılar’ övgüsüne mazhar olan bir neslin evlatları olarak kentimizin ve dolayısıyla ülkemizin aydınlık geleceği için çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygularla 99. yıldönümünde Antep’i Gaziantep yapan 6317 şehidimizi ve 18 bin gazimizi, vatan ve milletimiz için can veren tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” diye konuştu.

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