Gaziantep’in kurtuluş bayramı

Merkezi Gaziantep’te bulunan Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Gaziantep’in kurtuluşunun, 7’sinden 70’ine bir halkın inanç öyküsü olduğunu belirtti.

Gaziantep’in kurtuluşunun 99’uncu yıldönümü nedeniyle mesaj yayınlayan Dr. Yıldırım, “99 yıl önce, dünyaya ders olacak nitelikte bir kahramanlık destanı yazan her yaştan Gaziantep halkı, bağımsızlığını kaybetmektense, ölümü göze alarak işgalci güçlere karşı büyük bir direniş göstermiştir” ifadelerini kullandı.

Dışarıdan yardım alamadan büyük bir inanç ve kararlılıkla her türlü yoksunluğa rağmen 11 ay kentini savunan Antep halkının, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Türküm diyen her şehir, her kasaba ve en küçük Türk köyü Gazianteplileri kahramanlık misali olarak alabilirler” sözleriyle onurlandırıldığına vurgu yapan Dr. Yıldırım, şöyle devam etti:

“Gazi unvanıyla taçlandırılan bir şehrin evlatları olarak, ne kadar övünsek az. Ezelden beri bağımsız olan Yüce Milletimiz ebediyete kadar bağımsızlığından ödün vermeyecektir. Büyük Atamızı, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi bir kez daha minnet ve saygıyla anıyorum.”