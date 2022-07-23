Gaziantep'te 1500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 1500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat doğrultusunda bir iş yerine operasyon düzenledi.
Adreste arama yapan ekipler, 1500 litre kaçak akaryakıt, fiber tank ve santrifüj ele geçirdi.
Gözaltına alınan bir zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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