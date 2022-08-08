YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te 30 yeni tıbbi ve baharat bitkisi yetiştirmek için denemeler başladı

Gaziantep'te 30 yeni tıbbi ve baharat bitkisi yetiştirmek için denemeler başladı

08.08.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GAÜN Fitoterapi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu: - "Özellikle ilaç, kozmetik ve baharat bitkilerini, Gaziantep ve çevresinde üretip bölgenin üretim desenine yeni bitkileri katmak istiyoruz"

GAZİANTEP (AA) - FIRAT ÖZDEMİR - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) akademisyenleri, farklı coğrafyalardan getirilen ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yetişebileceğini tespit ettiği 30 tıbbi ve baharat bitkisi üzerinde çalışıyor.

GAÜN Fitoterapi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezince insan ve hayvan hastalıklarının tedavi edilmesinde kullanılan bitki ve baharatların Güneydoğu topraklarında yetiştirilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda kampüsteki 15 dönümlük araziyi hazırlayan akademisyenler, 200 civarındaki bitkinin Güneydoğu ve Gaziantep'te yetişebileceğini tespit etti. İlk aşamada goji berry, ekinezya ve mentol nanesi gibi 30 çeşit baharat ve ilaçlarda kullanılan bitkiyi yetiştiren merkez görevlileri, araştırmaların ardından bölge ekonomisine destek sağlamak amacıyla hazırlayacağı raporları kurum ve kuruluşlara sunacak.

GAÜN Fitoterapi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, AA muhabirine, salgın süreciyle baharat ve şifa sağlayan bitkilere talep arttığını söyledi.

Gelecekte bunun önemli sektörler arasında yer alacağını vurgulayan Şekeroğlu, "Geçmişte Uzak Doğu'dan gelen baharatlar İpek ve Baharat yolu güzergahındaki Güneydoğu illeri ve özellikle Gaziantep üzerinden Avrupa ve oradan Amerika'ya gidiyordu. Bugün baktığımızda ülkemizde baharat işleme konusunda da Gaziantep'in ön plana çıktığını görüyoruz. Özellikle kırmızı biber, nane ve sumak üretimiyle ön plana çıkan Gaziantep yurt dışından gelen baharatların işlenerek hem Türkiye hem de yurt dışına pazarlanmasında önemli rol alıyor." dedi.

- "Bitkilerin dünya pazarında giderek önemi artıyor"

Şekeroğlu, bu anlamda özellikle Gaziantep ve bölgenin baharat ve tıbbi bitki üretiminde merkez konumda olması için akademik çalışma yaptıklarını ifade etti.

İlaç ve kozmetik sektöründe tıbbı bitkilere talebin arttığına dikkati çeken Şekeroğlu, şunları kaydetti:

"Tabi baharatla ilgili bitkiler aslında aromatik ve tıbbi özellikleriyle de ön plana çıkıyor. Kozmetik sektöründe de önemli olan bu bitkilerin dünya pazarında giderek önemi artıyor. Bugün 100 milyar doları aşkın bir pazar payına sahip olan bu bitkilerin önümüzdeki 50 yıl içerisinde 1 trilyon dolarlık bir pazar payına sahip olabileceğini öngörüyoruz ve süreçler bunu destekliyor. Tabi ülkemizin ve bölgemizin bu konuda ön plana çıkması açısından da akademik çalışmalar önem taşıyor. Özellikle ilaç, kozmetik ve baharat bitkilerini, Gaziantep ve çevresinde üretip bölgenin üretim desenine yeni bitkileri katmak istiyoruz. Bu anlamda çiftçinin gelirini artırmak ve kaliteli ürün elde etmek üzere çalışmalarımız devam ediyor."

Merkezde görevli ziraat mühendisi Behiye Adalı ise bitkilerin yetiştirilmesinde bölgenin toprak yapısını, iklim koşullarını göz önünde bulundurduklarını söyledi.

İlk aşamada yetiştirdikleri bitki çeşitlerini giderek artıracaklarını aktaran Adalı, "Bitkiyi yetiştirdikten sonra mesela o bitki neye uygun, eğer uçucu yağ alınacak bir bitkiyse o alanda değerlendiriyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gaziantep'te akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandıGaziantep'te akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
TEKNOFEST KARADENİZ Trabzon yarışmaları ödül töreni düzenlendiTEKNOFEST KARADENİZ Trabzon yarışmaları ödül töreni düzenlendi
Sümbül Efendi Tekkesi'nde aşure kaynatıldıSümbül Efendi Tekkesi'nde aşure kaynatıldı
Anahtar Kelimeler:
akademisyen bitki fitoterapi güneydoğu

Gaziantep Namaz Vakitleri 8 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:02
Sabah
05:34
Öğle
12:41
İkindi
16:28
Akşam
19:38
Yatsı
21:04
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

“İlişkimizde bir eksiklik vardı, üçüncü kişiyi bulunca...”

“İlişkimizde bir eksiklik vardı, üçüncü kişiyi bulunca...”

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Beyazlamaya başladıysa hemen doktora koşun

Beyazlamaya başladıysa hemen doktora koşun

Cinsel ilişki itirafı tepki çekti! “Günde 14 kez..."

Cinsel ilişki itirafı tepki çekti! “Günde 14 kez..."

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.