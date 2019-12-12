Gaziantep'te "Altın Baklava Film Akademisi Gala ve Ödül Töreni"

Türkiye’yi doğru anlatan filmlerin yurt dışında var olmasının herkesi çok mutlu ettiğini aktaran Şahin, "Ülkemizi doğru anlatan filmleri her zaman destekleyeceğiz. Gençlerimizin önünü açan böyle bir organizasyonu da çok önemsiyoruz. Film ve dizi sektöründe lider ABD ile daha yakından yarışabilmemiz için sizlerin emekleriniz çok önemli.” diye konuştu.

Sektörün bu alanda daha ileriye gitmesi için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini ifade eden şahin, sektörde bazı sıkıntıların olabildiğini, ancak bunları da çözeceklerini vurguladı.

Törene katılan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dizi ve film üretiminde oldukça iyi noktada bulunduğunu söyledi.

Jüri üyelerine destekleri için teşekkür eden Sözen, uluslararası filmlerin festival kapsamında daha fazla boy göstermesi için çalışmalarını sürdüreceklerini ve organizasyona en çok katılımın Kırgızistan’dan olduğunu kaydetti.

HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu ise her geçen sene daha fazla katılımın olduğu festivali 5 yıldır ara vermeden sürdürebilmenin sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

Gelecek nesillere emek vermeyi kendine misyon edinen bir üniversite olduklarını belirten Kalyoncu, bu açıdan festivali de çok önemsediklerini kaydetti.

Vali Davut Gül de HKÜ’nün şehre hemen her alanda büyük katkı sağladığını aktararak, festivali de şehrin tanıtımı ve sanat dünyası için çok önemli gördüğünü söyledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de her şehrin bir ruhu bulunduğunu ifade etti.

Gaziantep’in de önemli bir medeniyetin merkezi olduğunu belirten Şahin, kentin üniversiteleriyle yükseleceğini kaydetti.

Oyuncu Kerem Alışık da öğrenci ve gençleri teşvik eden bu tür organizasyonların artmasını diledi.

Konuşmalarının ardından kurmaca ve belgesel dalında dereceye giren eserlerin sahiplerine ödülleri verildi.

