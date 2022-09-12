Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'yi yakaladı.

Hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

