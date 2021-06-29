Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Tahir Taş (22), Şehitkamil ilçesi Atakent Mahallesi'nde aracına binmeye çalışırken silahlı saldırıya uğradı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Taş'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan zanlı veya zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.



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