Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen iki şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı.

Ekipler yaklaşık 2 ay süren çalışmanın ardından A.H ve V.E.S'nin adresleri ile iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada 125 uyuşturucu hap, hassas terazi, cep telefonu, 260 gümrük kaçağı cinsel içerikli hap, 31 paket gümrük kaçağı sigara, 7 bin 200 boş makaron, 2 bin 200 Afyon sakızı, ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 745 lira ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan A.H ve V.E.S, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

