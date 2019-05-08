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Gaziosmanpaşa'da patlayan borudan fışkıran sular metrelerce yüksekliğe ulaştı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 08.05.2019 18:27 | Son Güncelleme

Gaziosmanpaşa'da yol kenarında yapılan çalışma sırasında su borusu patladı. Patlayan borudan fışkıran sular metrelerce yüksekliği buldu.

Olay, Gaziosmanpaşa Küçükköy Fevzi Çakmak Mahallesi 784 Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye gör, yol kenarında kepçeyle yapılan çalışmalar sırasında su borusu patladı. Patlayan borudan fışkıran sular metrelerce yüksekliği buldu. Suyun neredeyse apartman boyunda yükseğe fışkırdığı anlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziosmanpaşa su borusu

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