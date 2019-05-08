Gaziosmanpaşa'da patlayan borudan fışkıran sular metrelerce yüksekliğe ulaştı

Olay, Gaziosmanpaşa Küçükköy Fevzi Çakmak Mahallesi 784 Sokak'ta meydana geldi.
Edinilen bilgiye gör, yol kenarında kepçeyle yapılan çalışmalar sırasında su borusu patladı. Patlayan borudan fışkıran sular metrelerce yüksekliği buldu. Suyun neredeyse apartman boyunda yükseğe fışkırdığı anlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
(İHA)
Gece kulübünde cinayet! Uzman çavuşa müebbet ve 12,5 yıl hapis istemi
Oruç tutanlar dikkat! Bunu sakın yapmayın
Çocuk istismarından hapis cezası alan muhtarın mazbatası iptal edildi
Bu evleri görmek için akın akın Türkiye'ye geliyorlar
Sigara tiryakilerini rahatlatacak 'nikotin' fetvası
Altınkale, Pamukkale’ye kardeş olacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum