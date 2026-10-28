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GTA 6'nın PS5'teki indirme boyutu sızdırıldı

Rockstar Games'in yeni oyunu GTA 6'nın PlayStation 5 sürümünün 210 GB depolama alanı gerektireceği iddia edildi. Henüz resmiyet kazanmayan bu bilgi, oyunun PS5'teki en büyük yapımlardan biri olabileceğine işaret ediyor

GTA 6'nın PS5'teki indirme boyutu sızdırıldı
Enes Çırtlık

Grand Theft Auto VI'nın (GTA 6) PlayStation 5 sürümünün indirme boyutuna ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Sony'nin PlayStation veri tabanındaki değişiklikleri takip eden PlayStation Game Size adlı hesaba göre oyun, PS5'te 210 GB depolama alanı gerektirecek. Insider Gaming'in de bu bilgiyi bağımsız olarak doğrulaması, GTA 6'nın konsoldaki en büyük oyunlardan biri olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

GTA 6 nın PS5 teki indirme boyutu sızdırıldı 1

İddia edilen 210 GB'lık indirme boyutu, orijinal PlayStation 5 modelinin kullanılabilir SSD depolama alanının neredeyse üçte birine karşılık geliyor. Bu nedenle konsolunda yeterli boş alan bulunmayan oyuncuların GTA 6'yı indirebilmek için mevcut oyunlarını silmesi veya depolama kapasitesini artırması gerekebilir.

Ancak söz konusu boyutun oyunun mevcut sürümüne ait olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla ilerleyen dönemde yayımlanabilecek güncellemeler, GTA 6'nın nihai kurulum boyutunu değiştirebilir.

210 GB'lık dosya boyutuyla GTA 6, PlayStation 5'in en fazla depolama alanı gerektiren oyunları arasına girebilir. Bununla birlikte Call of Duty: Black Ops Cold War'un daha önce tüm oyun modları yüklüyken neredeyse 220 GB'a ulaştığı biliniyor.

GTA 6 nın PS5 teki indirme boyutu sızdırıldı 2

GTA 6'NIN DOSYA BOYUTUYLA İLGİLİ DAHA ÖNCE DE BENZER BİR İDDİA ORTAYA ATILMIŞTI

GTA 6'nın depolama gereksinimine ilişkin bu bilgi, daha önce gündeme gelen bir başka iddiayla da örtüşüyor. 13 Ekim'de yayımlanan bir haberde, Cyberleek'in 200 GB'ı aşan, eksiksiz ve oynanabilir bir GTA 6 geliştirme sürümüne sahip olduğunu öne sürdüğü aktarılmıştı.

Rockstar Games ise oyunun nihai depolama gereksinimlerini henüz resmi olarak açıklamadı. Ayrıca 210 GB'lık rakamın PlayStation 5 sürümüyle ilgili olduğu anlaşılıyor. Xbox Series X ve Series S için indirme boyutları ise henüz bağımsız olarak belirlenmiş değil.

GTA 6'nın 19 Kasım 2026 tarihinde PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için piyasaya sürülmesi planlanıyor. Oyunun ön indirme sürecinin ise 12 Kasım'da başlaması bekleniyor. Ön indirme bu tarihte başlarsa oyuncuların çıkıştan önce oyunu indirmek için yedi günü olacak.

*Kaynak: VideoCardz

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