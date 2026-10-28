Apple’dan Türkiye'deki Mac modellerine zam: İşte yeni fiyatları!

Bu hafta OLED ekranlı yeni iPad mini, M6 işlemcili yeni MacBook Pro ve iMac’leri tanıtan Apple'ın bazı ürünlerinde fiyat artışına gittiği bilgisi verildi.

MAC’LERE ZAM GELDİ

Webtekno’da yer alan habere göre ABD’li teknoloji devi, Türkiye’de tüm Mac modellerinin fiyatlarına zam yaptı.

MacBook Air, Mac Neo, Mac mini ve Mac Studio gibi modellerin tamamında artışa gidildi.

Yapılan Mac zammı ile birlikte A18 Pro işlemcili MacBook Neo modelinin başlangıç fiyatı, 45.999 TL seviyesinden 49.999 TL’ye yükseldi.

M5 Ultra işlemcili Mac Studio'nun başlangıç fiyatı ise 359.999 TL’den 384.999 TL’ye çıktı.

Gelin bu zamlar sonucunda oluşan tüm fiyatlar ise şöyle aktarıldı:

Model Eski fiyatı Yeni fiyatı MacBook Neo 256 GB 45.999 TL 49.999 TL MacBook Neo 512 GB 52.249 TL 56.499 TL MacBook Air 13 84.999 TL 89.999 TL MacBook Air 15 94.999 TL 99.999 TL MacBook Pro 16 194.999 TL 209.999 TL Mac mini 256 GB 59.999 TL 62.499 TL Mac mini M5 Pro 114.999 TL 119.999 TL Mac Studio M4 Max 512 GB 167.999 TL 174.999 TL Mac Studio M5 Ultra 369.999 TL 384.999 TL

Kaynak: Webtekno