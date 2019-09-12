Gazişehir Gaziantep'te Muğdat Çelik ilk yarıyı kapattı

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da forma giyen, bu sezon ise Süper Lig'in yeni takımı Gazişehir Gaziantep'e transfer olan forvet oyuncusu Muğdat Çelik'in yan çapraz bağları koptuğu öğrenildi. 29 yaşındaki futbolcu ilk yarıyı kapattı.

(beINSPORTS)

