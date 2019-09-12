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Gazişehir Gaziantep'te Muğdat Çelik ilk yarıyı kapattı

GALATASARAY HABERLERİ  | 12.09.2019 11:49 | Son Güncelleme

Galatasaray'daki sözleşmesi sona erdikten sonra Süper Lig'in yeni takımı Gazişehir Gaziantep'e transfer olan Muğdat Çelik sakatlanarak ilk yarıyı kapattı.

Gazişehir Gaziantep'te Muğdat Çelik ilk yarıyı kapattı

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da forma giyen, bu sezon ise Süper Lig'in yeni takımı Gazişehir Gaziantep'e transfer olan forvet oyuncusu Muğdat Çelik'in yan çapraz bağları koptuğu öğrenildi. 29 yaşındaki futbolcu ilk yarıyı kapattı.

(beINSPORTS)

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Anahtar Kelimeler:
Muğdat Çelik Galatasaray Gazişehir Gaziantep Spor Toto Süper Lig

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