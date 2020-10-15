Gazpacho nasıl yapılır? Gazpacho tarifi nedir? Gazpacho malzemeleri neler? İşte Gazpacho çorbası tarifi

İspanyol mutfağının en özel lezzetleri arasında gösterilen ve soğuk başlangıç denildiğinde ilk akıllara gelen yemek olan Gazpacho çorbası özellikle yaz aylarında ve sıcak günlerde tercih ediliyor. Domatesin yoğun olduğu lezzetine ek farklı ürünlerle farklı bir lezzete dönüştüğü için de İspanyolların en önemli çorbaları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, Gazpacho çorbası tarifi nedir? İşte tüm detaylar...



GAZPACHO NEDİR?

Gazpacho, Gazpacho çorbası ya da Gazpaço olarak geçen bu çok özel lezzet, Endülüs’te ortaya çıkmış ve İspanya ile Portekiz’e yayılmış soğuk bir çorbadır. Serin ve ferahlatıcı olduğu için de ağırlıklı olarak yaz aylarında tüketiliyor. Yemeğin kökenine dair çok sayıda teori bulunsa da yemeğin ilk olarak Endülüs mutfağının bir parçası olarak öne çıktığı biliniyor. Aynı zamanda yemeğe domatesin daha sonradan eklendiği de düşünülüyor. İspanya’da farklı bölgelerde yemek farklı tariflerle de yapılabiliyor. Özellikle et suyu, deniz mahsülü, karpuz, üzüm ve avokado gibi farklı ürünler kullanılarak oldukça farklı Gazpacho çorbası tarifi elde etmek mümkün oluyor.