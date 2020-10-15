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Gazpacho nasıl yapılır? Gazpacho tarifi nedir? Gazpacho malzemeleri neler? İşte Gazpacho çorbası tarifi

Hande Öztürk Hande Öztürk
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

İspanyolların en meşhur çorbalarından bir tanesi olan Gazpacho soğuk servis edilişi ve domates bazlı oluşuyla yalnızca İspanya’da değil tüm dünyada oldukça beğeniliyor. Özellikle sıcak yaz aylarında ferahlamak için tüketilen Gazpacho çorbası et suyu, deniz mahsülü, karpuz, üzüm ve avokado gibi farklı ürünlerle farklı çeşitlerde de hazırlanabiliyor. Peki, Gazpacho nasıl yapılır? Gazpacho tarifi nedir? Gazpacho malzemeleri neler? İşte Gazpacho çorbası tarifi ve tüm merak edilenler…

Gazpacho nasıl yapılır? Gazpacho tarifi nedir? Gazpacho malzemeleri neler? İşte Gazpacho çorbası tarifi

İspanyol mutfağının en özel lezzetleri arasında gösterilen ve soğuk başlangıç denildiğinde ilk akıllara gelen yemek olan Gazpacho çorbası özellikle yaz aylarında ve sıcak günlerde tercih ediliyor. Domatesin yoğun olduğu lezzetine ek farklı ürünlerle farklı bir lezzete dönüştüğü için de İspanyolların en önemli çorbaları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, Gazpacho çorbası tarifi nedir? İşte tüm detaylar...
Gazpacho nasıl yapılır? Gazpacho tarifi nedir? Gazpacho malzemeleri neler? İşte Gazpacho çorbası tarifi

GAZPACHO NEDİR?

Gazpacho, Gazpacho çorbası ya da Gazpaço olarak geçen bu çok özel lezzet, Endülüs’te ortaya çıkmış ve İspanya ile Portekiz’e yayılmış soğuk bir çorbadır. Serin ve ferahlatıcı olduğu için de ağırlıklı olarak yaz aylarında tüketiliyor. Yemeğin kökenine dair çok sayıda teori bulunsa da yemeğin ilk olarak Endülüs mutfağının bir parçası olarak öne çıktığı biliniyor. Aynı zamanda yemeğe domatesin daha sonradan eklendiği de düşünülüyor. İspanya’da farklı bölgelerde yemek farklı tariflerle de yapılabiliyor. Özellikle et suyu, deniz mahsülü, karpuz, üzüm ve avokado gibi farklı ürünler kullanılarak oldukça farklı Gazpacho çorbası tarifi elde etmek mümkün oluyor.

GAZPACHO MALZEMELERİ

  • 4 tane büyük boy domates
  • 2 tane orta boy kuru soğan
  • 3 diş sarımsak
  • 2 tane salatalık
  • 1 tane orta boy yeşil dolmalık biber
  • 1 tane orta boy kırmızı dolmalık biber
  • 4 dilim ekmek içi
  • 5 su bardağı kadar su
  • 4 çorba kaşığı kadar zeytinyağı
  • 2 çorba kaşığı kadar üzüm sirkesi
  • 1 çorba kaşığı kadar mayonez
  • Yarım çay kaşığı kadar tuz
  • Yarım çay kaşığı kadar karabiber

GAZPACHO NASIL YAPILIR?

Gazpacho çorbası tarifi için ilk olarak kabukları soyulmuş olan domatesler, kuru soğanlar ve salatalıklar küp küp doğranıyor. Ardından sarımsakların kabukları soyularak ortadan ikiye kesiliyor ve dolmalık yeşil biberler ile kırmızı biberler kesiliyor. Bütün malzemeler mutfak robotuna ekleniyor. İçine ufalanan ekmek içlerinden sonra püre haline gelene kadar robottan geçiriliyor.

Sonrasında çorba malzemesi derin bir kasenin içerisine konuluyor. İçine su ilave edildikten sonra çırpıcıyla karıştırılıyor. Üstüne zeytinyağı, mayonez, üzüm sirkesi, tuz ve karabiber ekleniyor. Bu şekilde Gazpacho çorbası biraz daha karıştırılıyor. İyice kovu bir kıvam almış olan çorba, buzdolabında bir süre bekletilerek soğutuluyor. İsteğe göre kruton ekmekle beraber servis ediliyor.

GAZPACHO TARİFİ PÜF NOKTASI

Özellikle Gazpacho çorbası yaparken pürüzsüz ve yoğun bir kıvam yakalamak adına çorba karışımı püre haline getirildikten sonra tercihe göre süzülerek de tüketilebiliyor. Sarımsakların aromasını çok daha iyi bir şekilde hissedebilmek için ise kabuklar soyulduktan sonra yarım su bardağı kadar suyun içerisinde ortalama 2 dakika boyunca kaynatılıyor. Ardından soğuk suda durulanıp bu şekilde çorbanın karışımına ilave ediliyor.

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