Gears 5’in çıkış tarihi ve kutu tasarımı sızmış olabilir

Kısa bir süreliğine de olsa geçtiğimiz günlerde oyunun kutu tasarımı ortaya çıkmıştı. Bir süre sonra kutu görselinde siyah arka plan ve beyaz logo şeklinde değişiklikler yapıldı. Kutunun orijinal hali ise Generacion Xbox sayfasında yayınlandı. Yayınlanan görselle birlikte ana kahramanımızın Kait Diaz olduğu ortaya çıktı.

Daha ilginç olan ise kapak, aynı zamanda Gears of War’un sonunda öldürülen Locuts kraliçesi Myrrah’ı da gösteriyor olması. Gears 4’ün sonunda, Kait ile Myrrah arasında bir bağlantı olduğu öne sürülmüştü. Gears 5 için yayınlanan tek fragmanından yola çıkarak bu, oyunun ana olaylarının arkasındaki itici güç olacaktır.

Microsoft, oyunun bu yıl içerisinde piyasaya çıkacağını ve daha önemlisi Eylül ayının makul olduğunu doğruladı. Ancak resmi tarih konusunda henüz bir bilgi yok. Muhtemelen E3 2019 ile birlikte birtakım soru işaretleri giderilecektir.

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