Mynet Trend

Gears of War’un 5 Xbox One ve Windows 10’a geliyor!

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 11.06.2019 10:23 | Son Güncelleme

Xbox 360 ile başlayan Gears of War efsanesi, Xbox One’a ve Windows 10’a çıkan Gears of War 4 ile biraz tökezlemişti. Marcus Fenix’in ana karakter olmaması, GoW hayranlarını üzmüştü.

Gears of War’un 5 Xbox One ve Windows 10’a geliyor!

Xbox ekibi, bu kötü gidişatı bu yıl çıkacak olan Gears 5 ile sonlandıracak gibi görünüyor. Muhtemelen serinin son oyunu olacak olan Gears 5, hem Xbox One hem de Windows 10 platformlarına gelecek.

Çıktığı gün Xbox Game Pass‘e eklenecek olan oyun, Türkçe altyazı seçeneği ile gelecek. 10 Eylül 2019 tarihinde çıkışını gerçekleştirecek olan Gears 5, ön sipariş bonusu olarak Terminator: Dark Fate karakterini sunacak.

Oyunun tanıtım yazısı;

Oyun dünyasının en çok beğeni toplayan serilerinden Gears, beş heyecanlı mod ve şimdiye kadarki en derin senaryo moduyla hiç olmadığı kadar büyüyor. Kıyasıya geçen savaşların temposu düştüğünde Kait Diaz düşmanla olan bağlantısını açığa çıkarmak için görevden ayrılır ve Sera için gerçek tehlikenin kendisi olduğunu keşfeder.

Campaign

Dünya parçalanmanın eşiğinde. Swarm, Coalition’ın robot ordusunu bozarak insan şehirlerine inmeye başladı. Tehlike yaklaşırken Kait Diaz düşmanla olan bağlantısını açığa çıkarmak için görevden ayrılır ve Sera için gerçek tehlikenin kendisi olduğunu keşfeder.

Escape

Üç oyunculu bir intihar ekibinin birlikte çalışarak düşman kovanını içerden yok etmeye çalıştığı yeni, agresif, riskli bir ortak görev modu.

Versus

10’un üzerinde oyun türü, tüm rekabetçi stiller için hem yeni hem de klasik haritalar ve ödüller.

Horde

Yeni kahraman yeteneklerini kullanarak, savunma oluşturarak, güç toplayarak, yeteneklerinizin seviyesini artırarak ve ekip olarak çalışarak hayatta kalın.

Map Builder

Özel Escape kovan haritaları ve deneyimleri oluşturup arkadaşlarınızla paylaşın ve yarışın.

Apple ile tüm dünya dalga geçiyor!

PARTNEREn yakışıklı Türk erkekleriEn yakışıklı Türk erkekleri
Cyberpunk 2077 Türkçe altyazı seçeneği ile gelecekCyberpunk 2077 Türkçe altyazı seçeneği ile gelecek
Google Stadia ile hangi oyunlar oynanabilecekGoogle Stadia ile hangi oyunlar oynanabilecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gears of War xbox one Gears 5

En Çok Okunan Trend Haberler

Türkiye'nin büyük bir bölümü için kuvvetli sağanak uyarısı

Türkiye'nin büyük bir bölümü için kuvvetli sağanak uyarısı

Tehlikeli gerginlik! Suriyeliler ve mahalleli birbirine girdi!

Tehlikeli gerginlik! Suriyeliler ve mahalleli birbirine girdi!

Survivor'da Dalaka'yı ağlatan haber!

Survivor'da Dalaka'yı ağlatan haber!

İşte Mourinho'nun yeni adresi

İşte Mourinho'nun yeni adresi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Elinizdeki telefon sadece bir kameraya mı dönüşecek?

Elinizdeki telefon sadece bir kameraya mı dönüşecek?

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!

Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!

Elite Wireless Controller Series 2 üst düzey deneyim sunuyor!

Elite Wireless Controller Series 2 üst düzey deneyim sunuyor!

Cyberpunk 2077 Türkçe altyazı seçeneği ile gelecek

Cyberpunk 2077 Türkçe altyazı seçeneği ile gelecek

Google Stadia ile hangi oyunlar oynanabilecek

Google Stadia ile hangi oyunlar oynanabilecek

Microsoft’un yeni nesil konsolu Xbox Scarlett duyuruldu

Microsoft’un yeni nesil konsolu Xbox Scarlett duyuruldu

Gears POP! bugün App Store ve Play Store’da ön siparişe sunuldu

Gears POP! bugün App Store ve Play Store’da ön siparişe sunuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.