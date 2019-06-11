Gears of War’un 5 Xbox One ve Windows 10’a geliyor!

Xbox ekibi, bu kötü gidişatı bu yıl çıkacak olan Gears 5 ile sonlandıracak gibi görünüyor. Muhtemelen serinin son oyunu olacak olan Gears 5, hem Xbox One hem de Windows 10 platformlarına gelecek.

Çıktığı gün Xbox Game Pass‘e eklenecek olan oyun, Türkçe altyazı seçeneği ile gelecek. 10 Eylül 2019 tarihinde çıkışını gerçekleştirecek olan Gears 5, ön sipariş bonusu olarak Terminator: Dark Fate karakterini sunacak.

Oyunun tanıtım yazısı;

Oyun dünyasının en çok beğeni toplayan serilerinden Gears, beş heyecanlı mod ve şimdiye kadarki en derin senaryo moduyla hiç olmadığı kadar büyüyor. Kıyasıya geçen savaşların temposu düştüğünde Kait Diaz düşmanla olan bağlantısını açığa çıkarmak için görevden ayrılır ve Sera için gerçek tehlikenin kendisi olduğunu keşfeder.

Campaign

Dünya parçalanmanın eşiğinde. Swarm, Coalition’ın robot ordusunu bozarak insan şehirlerine inmeye başladı. Tehlike yaklaşırken Kait Diaz düşmanla olan bağlantısını açığa çıkarmak için görevden ayrılır ve Sera için gerçek tehlikenin kendisi olduğunu keşfeder.