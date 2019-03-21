Mynet Trend

Gebelikte akupunktur uygulanır mı? Gebelikte akupunkturun zararı var mıdır?

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 21.03.2019 09:52 | Son Güncelleme

Hayatınızın en özel dönemini çekilmez kılabilen hamilelik şikayetlerini en aza indiren hatta tamamen sona erdirebilen akupunkturun güvenilir bir tedavi olduğunu söyleyen uzmanlar akupunktur ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlattı.

Gebelikte akupunktur uygulanır mı? Gebelikte akupunkturun zararı var mıdır?

Mide bulantısı, kusma, midede gaz oluşması gibi sindirim problemleri, kabızlık, hemoroid, baş ağrıları, bacak krampları, bel-boyun-sırt ağrıları, bacak varisleri, yorgunluk, stres, anksiyete ve uykusuzluk… Tüm bu gebelik şikayetleri ile akupunktur sayesinde vedalaşabilirsiniz. Memorial Şişli Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Koray Özbay, gebelikte akupunktur ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlattı.

HEM ANNE-BEBEK İÇİN GÜVENLİ HEMDE ŞİKAYETLERİ AZALTIYOR

Gebelikte karşılaşılan şikayetlerin bazılarında ilaç tedavisi gerekli olabileceği gibi birçok durumda da akupunkturdan destek alınabilir. Uygun durumlarda neredeyse 5 bin yıllık bir geçmişi olan akupunktur tedavisinden de fayda görülebilir. Yapılan araştırmalar, doğru ellerde yapılan akupunktur tedavisinin gebelikte bebeğe ve anneye hiçbir zarar vermediğini göstermektedir. Batı tıbbının bize sağladığı olanaklardan, ilaçlardan tabi ki yararlanmalıyız ancak akupunktur tedavisinin, ilgili şikayetleri azaltmada veya iyileştirmede büyük bir faydası olabileceği de bilinmelidir.

BAŞ AĞRISI VE KRAMPLARA DA İYİ GELİYOR

Akupunktur tedavisi bilindiği üzere çok küçük ve ince iğnelerle vücudun çeşitli bölgelerine yapılmaktadır. Tedavi sırasında ağrı hissi olmamakta ya da uygulanan bölgeye göre minimal düzeyde görülmekte ve akabinde hemen geçmektedir. Hiçbir ilaç veya katkı maddesi içermediği için son derece güvenli bir tedavi yöntemidir. Şikayetler not edilip, gerekli muayeneler yapıldıktan sonra kişiye özel akupunktur reçetesi hazırlanır. Bu reçetede tedavinin uygulanacağı noktalar mevcuttur. Tedavi süresi çoğunlukla 15-25 dakikadır. Tedavi sırasında vücudunuzda büyük bir rahatlama ve hafif uyku hissi olacaktır. Bazı durumlarda tedavinin etkileri hemen görülebilir, bazen de zamana yayılıp kademeli şekilde etki gösterir. Her tedavi seansında şikayetleriniz tekrar değerlendirilir, vücudunuzun dinamiklerine bağlı olarak tedaviniz aynı şekilde devam edebileceği gibi bazı noktalar çıkarılıp bazıları eklenebilir.

Akupunktur, özünde vücudun tamamına hitap etmektedir. Bunun için hedefe yönelik tedavi reçeteleri düzenlenebilir; ancak esas amaç vücudun regülasyonudur. Bu tedavide bir bakıma vücudun dengelenmesi yapılır; iyi bir denge sağlandığında ise birçok şikayet düzelecektir. Akupunktur tek bir şikayete yönelik olarak düşünülmemeli, bütüncül bir yaklaşım olduğu bilinmelidir. Bu destekleyici tedavi yöntemi sayesinde gebeliğe özgü sindirim sistemi sorunlarından, uykusuzluk, baş ağrıları, kas krampları ve ağrılarından da kurtulabilirsiniz. Gebeliğinizi daha konforlu bir şekilde, keyifle geçirmenize oldukça faydalı olacak diğer öneriler ise şu şekilde sıralanabilir:

MİDE BULANTISINA KARŞI ZENCEFİL

Gebelikle beraber özellikle ilk üç aylık dönemde hormonal değişimler bulantı ve kusmaya neden olur. Bunun beraberinde çoğunlukla hazım sorunları, gaz ve şişkinlik de görülür. Midenin boşalma süresi uzamaktadır ve bağırsak hareketleri de yavaşladığı için bu tabloya kabızlık da eşlik edebilir. Eğer beslenmenizi etkileyecek kadar çok şikayetiniz varsa uygun tedavi başlanmalıdır. Bu tedavide bulantı ve kusmayı önleyici ilaçlar ön plandadır. Beraberinde asit giderici hap veya şuruplar da kullanılabilir. Uygun miktarlarda zencefil çayı bulantınıza iyi gelebilir. Kabızlığınız için doğal çözümler olarak lifli beslenme, kayısı ve incirden faydalanabilirsiniz.

UYKUSUZLUĞA KARŞI ILIK DUŞ VE MELİSA ÇAYI

Gerginliğe bağlı olan ya da iyi beslenememe sonucu düşük şeker seviyelerinin eşlik ettiği baş ağrıları sık şikayetlerdendir. İlk aylarda uyku halinde artış söz konusuyken ilerleyen haftalarda uykusuzluk ön plana çıkacaktır. Kas krampları ve ağrılar da görülür.

Hayatınızı zorlaştıran bu tür durumlarda öncelikle şikayetinizin sebebi araştırılmalı ve teşhise yönelik tedavi planlanmalıdır. Örneğin bel, boyun ve sırt ağrıları için yürüyüşler, küçük egzersizler iyi gelebilir. Uykusuzluk için ılık bir duş ve melisa çayının da faydası olacaktır.

İşte dünyanın en lüks aracıİşte dünyanın en lüks aracı
İşte sağlıklı yaş almanın sırrı!İşte sağlıklı yaş almanın sırrı!
Meme büyütmede yeni trend protez yöntemiMeme büyütmede yeni trend protez yöntemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gebelik akupunktur

En Çok Okunan Trend Haberler

Böylesi görülmedi! Dev balina dalgıcı yuttu ancak...

Böylesi görülmedi! Dev balina dalgıcı yuttu ancak...

Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç böyle kandırıldı! 'Enerji vereceğim' dedi ve...

Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç böyle kandırıldı! 'Enerji vereceğim' dedi ve...

10 kilometre araç kuyruğu oluştu!

10 kilometre araç kuyruğu oluştu!

Rus porno yıldızı 'yoğun çalışma programından' hastanelik oldu

Rus porno yıldızı 'yoğun çalışma programından' hastanelik oldu

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Halk içinde dışlanıyorum, benimle alay ediyorlar

Halk içinde dışlanıyorum, benimle alay ediyorlar

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Sağlık Bakanı'ndan flaş tuz açıklaması: Masalardan kaldırın

Sağlık Bakanı'ndan flaş tuz açıklaması: Masalardan kaldırın

Misafir tarafından öpüldü, hayatı kabusa döndü! Aileler dikkat!

Misafir tarafından öpüldü, hayatı kabusa döndü! Aileler dikkat!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlıklı yaşlanmak için neler yapmalıyız? Sağlıklı olmak için nelere dikkat etmeliyiz?

İşte sağlıklı yaş almanın sırrı!

Meme büyütmede yeni trend protez yöntemi

Meme büyütmede yeni trend protez yöntemi

Karın şişmesinin sebepleri nelerdir? Karın şişkinliği tedavisi için ne yapmalı?

Karın şişkinliği hangi hastalıkların habercisi!

Down Sendromu nedir, sebepleri nelerdir?

+1 fark, hayata engel değil!

Ellerimizi ne kadar süreyle yıkamalıyız? İşte el yıkamanın hayati önemi...

Yüzde 80’i ellerimizden bulaşıyor

Tüp bebek tedavisiyle ilgili en çok sorulan 10 soru nedir?

Tüp bebek tedavisiyle ilgili merak edilen 10 soru!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.