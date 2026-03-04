Mynet Trend

Gebze’de 500 yıllık tarih yeniden gün yüzüne çıkıyor

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Osmanlı döneminden günümüze ulaşan Tarihi Çarşı Hamamı için restorasyon çalışmaları başlatıldı.

Gökçen Kökden

Gebze Belediyesi tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden devralınan tarihi hamamda restorasyon çalışmaları sürüyor. Yapının eski halini koruyarak yenilenmesi için uzman ekipler tarafından hazırlanan projeler doğrultusunda çalışmalar dikkatli bir şekilde yürütülüyor.

Osmanlı döneminden günümüze ulaşan hamam, klasik çifte hamam mimarisine sahip. Yapıda soğukluk, ılıklık, sıcaklık ve külhan gibi bölümler bulunuyor. Kadın ve erkek bölümlerinin simetrik şekilde planlandığı hamam, kubbeli yapısı ile kesme taş ve tuğla malzemeleriyle dönemin mimari özelliklerini yansıtıyor. Yapının mevcut durumu yapılan teknik çalışmalarla detaylı şekilde kayıt altına alındı.

Restorasyon kapsamında, hamama sonradan eklenen ve tarihi dokusuna zarar veren bölümlerin kaldırılması planlanıyor. Ayrıca zaman içinde yıpranan taşıyıcı kısımlar güçlendirilerek yapının daha sağlam hale getirilmesi hedefleniyor. Çalışmalar sırasında kubbeler, kemerler ve duvarlarda onarım yapılırken hamamın özgün yapısına sadık kalınmasına özen gösteriliyor.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de projenin sadece bir onarım çalışması olmadığını, aynı zamanda kentin tarihini koruma amacı taşıdığını belirtti. Çalışmaların planlandığı şekilde ilerlediğini ifade eden Büyükgöz, “Restorasyon süreci başladı. Önümüzdeki aylarda çalışmalar daha da yoğunlaşacak ve tamamlanacak. Gebze’nin tarihi kimliğini yansıtan bu yapıyı yeni bir işlevle vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Restorasyon tamamlandığında Tarihi Çarşı Hamamı’nın, Gebze’de kültürel ve sosyal etkinliklere ev sahipliği yapacak bir merkez olarak kullanılması planlanıyor.

