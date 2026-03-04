Türkiye’de yaşamın en zor olduğu şehirler belli oldu!

Forbes tarafından hazırlanan yaşanabilirlik araştırması, Türkiye’deki şehirler arasındaki gelişmişlik farklarını bir kez daha ortaya koydu.

Eğitimden sağlığa, ulaşımdan ekonomik hareketliliğe kadar çok sayıda verinin incelendiği çalışmada 81 il analiz edildi. Sosyal imkanlar, kamu hizmetlerine erişim, altyapı durumu ve yaşam maliyeti gibi birçok başlık değerlendirmeye alınırken listenin alt sıralarında Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki şehirler kaldı.

Araştırmaya göre listenin en alt sırasında Muş yer aldı. Şehirde sanayi faaliyetlerinin sınırlı olması ve genç nüfus için yeterli istihdam alanlarının bulunmaması durumu etkileyen nedenler arasında gösterildi. Şırnak ve Hakkari Muş'tan sonra gelen iki şehir oldu. Bu iller neden geride kaldı? Ulaşım imkanlarının sınırlılığı, coğrafi koşullar ve eğitim altyapısındaki eksiklikler illerin sıralamadaki yerini belirledi.

Listede dikkat çeken şehirlerden biri de Van oldu. Doğu Anadolu’nun en büyük şehirlerinden biri olan Van, nüfus yoğunluğuna rağmen gelir seviyesi ve altyapı sorunları nedeniyle listenin 10. sırasında yer aldı. İç Anadolu’dan sıralamaya giren Yozgat ise ekonomik hareketliliğin düşük olmasıyla dikkat çekti.

Forbes’un hazırladığı verilere göre Türkiye’de yaşam kalitesi en düşük 10 il şu şekilde sıralandı:

Muş Şırnak Hakkari Siirt Bitlis Ağrı Iğdır Ardahan Yozgat Van

Araştırmada yalnızca ekonomik veriler değil, şehirlerdeki sosyal yaşam koşulları da değerlendirildi. Güvenlik unsurları, girişimcilik potansiyeli, eğitim olanakları, kültürel faaliyetler ve kamu hizmetlerine erişim gibi başlıklar puanlamaya dahil edildi.