Gebze'deki hayvan katliamına sessiz kalmadı! Seren Serengil hemen oraya koştu! 'Bu kanun derhal durdurulsun'

Kocaeli’de bir rehabilitasyon merkezinde 45 hayvanın iğneyle öldürüldüğü iddia edildi. Gebze'deki bu korkunç görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı ve birçok hayvan sever buraya akın etti. Bu isimlerden biri de Seren Serengil oldu.

Serengil, Gebze'deki görüntülere dayanamadı ve soluğu burada aldı. Barınaktaki durumu anbean gösteren Serengil canlı olan tüm köpekleri de sahiplenerek buradan çıkardı.

Ünlü isim; ''Bu canilerin tutuklanmalarını istiyoruz… Kanuna göre bu hayvanları sebepsiz yere öldürülmeleri yasak çünkü bu kanun topla kısırlaştır bırakma olduğundan artık barınaklarda yer kalmadığından aldıkları köpekleri eziyet ederek iğneyle öldürüp çöp poşetinde gömüyorlar...

'ÜLKEDE BÜYÜK KAOSLAR...'

Derhal bu kanunun durdurulması aksi taktirde bütün ülkede büyük kaoslar yaşanması halkın ayaklanması bu kör zihniyetin yönettiği kötülüğe dur demesi an meselesidir.'' açıklamasını yaptı.

BELEDİYE AÇIKLAMA YAPTI

Konuya ilişkin Gebze Belediyesi’nden de bir açıklama geldi. Belediye açıklamada, ilgili yetkililerin açığa alındığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, görüntülerdeki köpeklerin 16’sının cansız olarak sokaklardan toplandığı, 3 köpeğin ilçede meydana gelen trafik kazaları sonucu yaşamını yitirdiği, 10 köpeğin ise çeşitli hastalıklardan dolayı öldüğü belirtildi.

Açıklamada, “Kedilerden 9 tanesi sokaklarımızdan çeşitli sebeplerle ölmüş olarak toplanan, 4 tanesi trafik kazası ile ölen ve 2 adet tedaviye cevap vermeyerek ölen kedilere aittir.” denildi.

Görüntülerin kabul edilemez olduğunu vurgulayan belediye, can kayıplara ilişkin tutanakların, ilgili birimlere teslim edildiğini de bildirdi.

Açıklamada, “Konuyla ilgili soruşturma açılmıştır. İlgililer soruşturma tamamlanıncaya kadar açığa alınmıştır. Ayrıca Gebze Belediye Başkanlığımızın müracaatı ile Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı da görüntülerle ilgili soruşturma başlatmıştır.” denildi.