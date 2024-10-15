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Gebze'deki katliama isyan etti! Dilan Çıtak, Bakan Yumaklı'ya böyle seslendi: Abiciğim sen uyuyor musun?

15.10.2024 10:17
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Gebze Belediyesi’ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde onlarca kedi ve köpeğin katledilmesi infial yarattı. Tepkilerin odağına yerleşen görüntülere Dilan Çıtak da gözyaşlarını tutamayarak isyan etti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya seslenen Çıtak "Abiciğim sen uyuyor musun? Hayırdır Yahu! Siz uyuyor musunuz?" dedi.

Hayvan barınağından gelen içler açıcı görüntüler yürekleri sızlattı. Hayvan katliamına ünlü isimler de tepki gösteriyor. Dilan Çıtak'ın kendi canlı yayınında Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'ya seslenirken ettiği isyan sosyal medyada gündem oldu.

HAYVAN CESETLERİ ÇÖP KUTUSUNDA BULUNDU

Gebze'de 50 tane kedi ve köpeğin cansız bedenleri Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi, Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi'nin önündeki çöp kutusunda bulunmuştu. Bazı poşetlerin içinde iğnelerin olması da dikkatlerden kaçmamıştı. Kocaeli Valiliği, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

GÖZYAŞLARIYLA İSYAN ETTİ

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak da infial yaratan görüntülere sessiz kalmadı.

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Katliama veryansın eden Çıtak, gözyaşlarına hakim olamayarak Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya seslendi.

BAKANA BÖYLE SESLENDİ: ABİCİĞİM SEN UYUYOR MUSUN?

Çıtak, "Tarım ve Orman Bakanım katliamı göremediğini söylüyor. Abiciğim sen uyuyor musun? Sevgili Tarım-Orman Bakanım. Hayırdır Yahu! Siz uyuyor musunuz?" sözleriyle isyan etti.

O anlar sosyal medyada dikkat çekti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Dilan Çıtak hayvan barınağı katliam İbrahim Yumaklı
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