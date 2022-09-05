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Geç olmadan hazırlayın: Nefis kahvaltı keki tarifi! Kahvaltı keki nasıl yapılır?

05.09.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahvaltı severler kahvaltıda yenecek alternatif seçenekler arıyorlar. Her gün ekmek yemekten bıktıysanız kahvaltı kekini mutlaka denemeniz gerekiyor. Oldukça lezzetli olan bu tarif vazgeçilmez kahvaltılıklarınızdan olacak. 'Kahvaltı keki nasıl yapılır?' merak ediyorsanız bu kolay tarifi uygulayabilirsiniz.

Geç olmadan hazırlayın: Nefis kahvaltı keki tarifi! Kahvaltı keki nasıl yapılır?

Kahvaltı özellikle ülkemizde oldukça önem taşıyor. Güne güzel bir başlangıç yapmak isteyenler kahvaltı için çeşitli lezzetler arıyor. Kahvaltıda kek yenilebileceği hiç aklınıza gelmemişse kahvaltı kekini kesinlikle denemeniz gerekiyor. Bildiğimiz kek tariflerinden farklı olan bu lezzet kahvaltılar için oldukça lezzetli bir tercih. Misafirlerinize çıkaracağınız kahvaltı keki herkes tarafından sevilecek.

KAHVALTI KEKİ TARİFİ

Malzemeler

  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1/2 çay bardağı tereyağı (eritilmiş)
  • 3 su bardağı un
  • 1/2 paket kabartma tozu
  • 70 gram süzme beyaz peynir
  • 100 gram kaşar peyniri (rendelenmiş)
  • 1 adet kabak (rendelenmiş, suyu sıkılmış)
  • 2 yemek kaşığı siyah zeytin
  • 1 avuç taze nane (kıyılmış)
  • 1 avuç dereotu (kıyılmış)
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1/2 çay kaşığı karabiber
  • 1 yemek kaşığı çörek otu

Yapılışı

Yumurtaları derin bir kapta köpürtene kadar çırptıktan sonra yağı ekleyin ve çırpmaya devam edin.
Mısır unu, tuz, un, kabartma tozunu ekleyip yoğun kıvamlı bir karışım elde edene kadar karıştırın. Karışıma süt ekleyip çırparak açın. Yoğurdu ekleyip tekrar çırpın.
Sırasıyla lor peyniri, kaşar peyniri, taze soğan, dereotu ve taze naneyi ekleyip karıştırın.
Hamuru yağlanmış kek kalıbına dökün ve 185 derecede 40 dakika pişirin, dilimyerek servis edin.

AFİYET OLSUN!

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