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Gece baskınında ortaya çıktı! İtiraf etti ve tutuklandı

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 15.09.2019 19:36 | Son Güncelleme

Bursa’nın Gemlik ilçesinde, emniyet müdürlüğü ekiplerinin çalışması ve gece baskını sonrasında, tarlasına hint keneviri ektiği şüphesiyle gözaltına alınan zanlı suçunu itiraf etti. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gece baskınında ortaya çıktı! İtiraf etti ve tutuklandı

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından, uyuşturucu bulunan Karsak boğazının 500 metre ilerisinde bulunan çiftlikte gözaltına alınan B.D.U. isimli şahıs, suçunu kabul etti.

Kenevirlerin tamamını kendisinin ektiğini Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunda dile getiren zanlı, dere yatağında bulunan uyuşturucunun çalınmaması için de bölgede ikamet ettiğini dile getirdi.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından Gemlik Adliyesinde nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlı, tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevine gönderildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
bursa hint keneviri Gemlik

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