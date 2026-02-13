Gece karıştır, sabah pişir! En kolay ekmek tarifi: 3 malzemeli tencere ekmeği

Bu tarifin en önemli özelliği, hamurun yoğurulmadan hazırlanması ve uzun süre mayalanması. Kullanılan unun cinsine göre su oranı değişiyor; bu da ekmeğin dokusunu doğrudan etkiliyor. Hamurun cıvık ve yapışkan olması ise korkulacak bir durum değil, aksine gözenekli bir iç yapı için gerekli kabul ediliyor.

DÖKÜM VEYA KİL TENCEREDE PİŞİRME TEKNİĞİ

Fırında önceden ısıtılmış döküm ya da kil tencere, bu tarifin en kritik aşamalarından biri. Kapağı kapalı şekilde pişirilen hamur, içeride buhar etkisi yaratarak ekmeğin güçlü biçimde kabarmasını sağlıyor. İlk aşamada yüksek ısı, ardından kontrollü şekilde düşürülen sıcaklık sayesinde üzeri kızarmış, kalın kabuklu bir ekmek ortaya çıkıyor.

MALZEMELER 1 kilogram un: Kılçıklı buğday veya kepekli buğday unu olabilir.

800 ml ılık su (tam buğday ununda yaklaşık 900 ml)

1 çay kaşığı kuru maya

1 çay kaşığı tuz

TARİF Unu geniş bir kaba alın. Üzerine kuru maya ve tuzu ekleyin.

Ilık suyu azar azar ilave ederek spatula veya kaşık yardımıyla karıştırın. Yoğurmayın.

Elde edilen yapışkan ve cıvık hamurun üzerini kapatın.

Oda sıcaklığında en az 10–12 saat mayalanmaya bırakın.

Fırına dayanıklı döküm ya da kil tencereyi önceden ısıtın.

Mayalanan hamuru karıştırmadan dikkatlice ısınmış tencereye aktarın.

Kapağı kapalı şekilde yüksek ısıda pişirin, ardından ısıyı düşürerek kızarmasını sağlayın.

Pişen ekmeği fırından çıkarın ve dilimlemeden önce mutlaka dinlendirin.

AFİYET OLSUN!