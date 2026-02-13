YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler

Gece karıştır, sabah pişir! En kolay ekmek tarifi: 3 malzemeli tencere ekmeği

Evde ekmek yapmak isteyenler için zahmetsiz ama sonuçları profesyonel fırınları aratmayan bir yöntem öne çıkıyor. Yalnızca un, su ve az miktarda maya kullanılarak hazırlanan bu tencere ekmeği; uzun mayalanma süresi sayesinde yoğun aromalı, gözenekli ve doyurucu bir yapı kazanıyor. Üstelik yoğurma gerektirmeyen bu tarif, mutfakta saatler geçirmek istemeyenler için ideal bir alternatif sunuyor. İşte tencerede ekmek tarifi...

Gece karıştır, sabah pişir! En kolay ekmek tarifi: 3 malzemeli tencere ekmeği
Sedef Karatay Bingül

Bu tarifin en önemli özelliği, hamurun yoğurulmadan hazırlanması ve uzun süre mayalanması. Kullanılan unun cinsine göre su oranı değişiyor; bu da ekmeğin dokusunu doğrudan etkiliyor. Hamurun cıvık ve yapışkan olması ise korkulacak bir durum değil, aksine gözenekli bir iç yapı için gerekli kabul ediliyor.

DÖKÜM VEYA KİL TENCEREDE PİŞİRME TEKNİĞİ

Fırında önceden ısıtılmış döküm ya da kil tencere, bu tarifin en kritik aşamalarından biri. Kapağı kapalı şekilde pişirilen hamur, içeride buhar etkisi yaratarak ekmeğin güçlü biçimde kabarmasını sağlıyor. İlk aşamada yüksek ısı, ardından kontrollü şekilde düşürülen sıcaklık sayesinde üzeri kızarmış, kalın kabuklu bir ekmek ortaya çıkıyor.

MALZEMELER

  • 1 kilogram un: Kılçıklı buğday veya kepekli buğday unu olabilir.
  • 800 ml ılık su (tam buğday ununda yaklaşık 900 ml)
  • 1 çay kaşığı kuru maya
  • 1 çay kaşığı tuz

TARİF

  • Unu geniş bir kaba alın. Üzerine kuru maya ve tuzu ekleyin.
  • Ilık suyu azar azar ilave ederek spatula veya kaşık yardımıyla karıştırın. Yoğurmayın.
  • Elde edilen yapışkan ve cıvık hamurun üzerini kapatın.
  • Oda sıcaklığında en az 10–12 saat mayalanmaya bırakın.
  • Fırına dayanıklı döküm ya da kil tencereyi önceden ısıtın.
  • Mayalanan hamuru karıştırmadan dikkatlice ısınmış tencereye aktarın.
  • Kapağı kapalı şekilde yüksek ısıda pişirin, ardından ısıyı düşürerek kızarmasını sağlayın.
  • Pişen ekmeği fırından çıkarın ve dilimlemeden önce mutlaka dinlendirin.

Gece karıştır, sabah pişir! En kolay ekmek tarifi: 3 malzemeli tencere ekmeği 1

AFİYET OLSUN!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beslenme uzmanı açıkladı: En sağlıklı öğle yemeğiBeslenme uzmanı açıkladı: En sağlıklı öğle yemeği
İftarda suyu sakın böyle içmeyin!İftarda suyu sakın böyle içmeyin!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
ekmek tarifi tencere ekmek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
12 İlde 15 suç örgütüne dev operasyon!

12 İlde 15 suç örgütüne dev operasyon!

Trafikte bunları yapanlar yandı! TBMM'de kabul edildi

Trafikte bunları yapanlar yandı! TBMM'de kabul edildi

Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki grubu belli oldu! Dev takımlar...

Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki grubu belli oldu! Dev takımlar...

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

"Bir tur daha aşağı inebilir" İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti

"Bir tur daha aşağı inebilir" İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti

Fiyatlar altüstü oldu! Önce düştü, sonra toparladı

Fiyatlar altüstü oldu! Önce düştü, sonra toparladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.