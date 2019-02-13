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Gece kulübünde tanıştı, otel odasına gidince hayatının şokunu yaşadı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
GÜNDEM  | 13.02.2019 10:05 | Son Güncelleme

İstanbul’a saç ekimi için gelen Arap turist gece kulübünde tanışıp kaldığı otele davet ettiği erkek arkadaşı tarafından soyuldu.

Beyoğlu, Şehit Muhtar Mahallesi Feridiye Caddesi’nde 8 Şubat Cuma günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Saç ektirmek için İstanbul'a gelen Arap turist yürüyüş yapmak için girdiği İstiklal Caddesi'nde eğlenmek için bir gece kulübüne girdi. Bir süre sonra Arap turist gece kulübünde bulunan bir erkekle tanışarak sohbet etmeye başladı. Daha sonra gece kulübünden çıkan ikili, Arap turistin kaldığı otele gitti.

Geceyi otelde geçiren Arap turist sabah kalktığında arkadaşını yerinde göremedi. Telefonlarının da olmadığını fark eden Arap turist panikle cüzdanını kontrol etti. Cüzdanında bulunan bin doların da yerinde olmadığını gören turist durumu polise bildirerek yardım istedi.

Arap turistin şikayeti üzerine harekete geçen ekipler otele ait güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelinin eşkalini belirleyerek harekete geçti. Soyulan turist ise ifadesi alınmak üzere Taksim Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Kaynak: İHA


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Anahtar Kelimeler:
gece kulübü istanbul saç ekimi

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
Arap ERKEK turist gece kulubunde erkekle tanışıyor ve otele gidip tanimadigi adamla kalıyor...Sac ektirmeye degilde sanki baska bisey ektirmeye gelmiş. ...
ektirse iyi çam çınar diktirmis ????
araptan turist mi olur güldürmeyin milleti
GAY ARAP İYİ OLMUŞ.ASICAN BUNLARI
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