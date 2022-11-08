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Gece kulübünün tuvaletinde sevişiyorlardı! Temizlikçi kapıyı çalınca...

08.11.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya'da yaşayan Billy Dean Fallon isimli genç bir adam, müdavimi olduğu bir gece kulübünün tuvaletinde bir kadınla cinsel ilişkiye girdiği esnada, tuvaletin kapısını çalan temizlikçiyi dövmek için kabinden dışarı fırladı.

Gece kulübünün tuvaletinde sevişiyorlardı! Temizlikçi kapıyı çalınca...

28 yaşındaki Billy Dean Fallon, bu yıl Ocak ayında Burleigh Heads'deki Nightjar gece kulübünde, engelli tuvaletinde bir kadınla cinsel bir etkileşime girdiği esnada kapısını çalan temizlikçiye saldırdı. Mahkemede sunulan kamera kayıtları, Fallon'ın üstsüz bir şekilde tuvaletten dışarı fırladığını ve yaklaşık üç dakika boyunca kapıyı çalan temizlik görevlisine bir yumruk savurduğu görülüyordu.

ONLARI İZLEDİ

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Aynı tuvalet kabininden çıkan kadın arkadaşı da, elinde iki içkiyle Fallon'un tuvaletin diğer tarafındaki temizleyiciyi dövüşünü izliyordu. Görüntülerde, Fallon göğüs kafesine sağdan ve soldan yumruklar atmaya devam ederken temizlik görevlisinin, başını korumak için ellerini kaldırdığı görülüyordu.

Fallon, olay polise bildirilmeden önce diğer tanıklarla birlikte gelen bir güvenlik görevlisi tarafından kontrol altına alındı. Ancak olay esnasında temizlikçinin burnu kırılmıştı.

TAZMİNAT ÖDEYECEK

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Eski bir ordu uçak tamircisi olan Fallon,dün gerçekleşen mahkemede bedensel zarara neden olduğu saldırıyı kabul etti. Savunma avukatı Angus Edwards, Fallon'un kabinde arkadaşıyla yakınlaştığını ve bu sebeple dürtüsel davranak korumak amacıyla böyle bir girişimde bulunduğunu savundu.

Ancak Yargıç Michelle Dooley, temizlikçiye yapılan saldırının, sadece işini yaptığı için gereksiz olduğunu söyledi. Davanın sonunda Fallon 12 ay hapis cezasına çarptırıldı, ancak şartlı tahliye edildi. Ayrıca temizlikçiye tazminat olarak 1500 $ ödemesi emredildi.


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