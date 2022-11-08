Gece kulübünün tuvaletinde sevişiyorlardı! Temizlikçi kapıyı çalınca...

28 yaşındaki Billy Dean Fallon, bu yıl Ocak ayında Burleigh Heads'deki Nightjar gece kulübünde, engelli tuvaletinde bir kadınla cinsel bir etkileşime girdiği esnada kapısını çalan temizlikçiye saldırdı. Mahkemede sunulan kamera kayıtları, Fallon'ın üstsüz bir şekilde tuvaletten dışarı fırladığını ve yaklaşık üç dakika boyunca kapıyı çalan temizlik görevlisine bir yumruk savurduğu görülüyordu.

ONLARI İZLEDİ

Aynı tuvalet kabininden çıkan kadın arkadaşı da, elinde iki içkiyle Fallon'un tuvaletin diğer tarafındaki temizleyiciyi dövüşünü izliyordu. Görüntülerde, Fallon göğüs kafesine sağdan ve soldan yumruklar atmaya devam ederken temizlik görevlisinin, başını korumak için ellerini kaldırdığı görülüyordu.

Fallon, olay polise bildirilmeden önce diğer tanıklarla birlikte gelen bir güvenlik görevlisi tarafından kontrol altına alındı. Ancak olay esnasında temizlikçinin burnu kırılmıştı.

TAZMİNAT ÖDEYECEK

Eski bir ordu uçak tamircisi olan Fallon,dün gerçekleşen mahkemede bedensel zarara neden olduğu saldırıyı kabul etti. Savunma avukatı Angus Edwards, Fallon'un kabinde arkadaşıyla yakınlaştığını ve bu sebeple dürtüsel davranak korumak amacıyla böyle bir girişimde bulunduğunu savundu.

Ancak Yargıç Michelle Dooley, temizlikçiye yapılan saldırının, sadece işini yaptığı için gereksiz olduğunu söyledi. Davanın sonunda Fallon 12 ay hapis cezasına çarptırıldı, ancak şartlı tahliye edildi. Ayrıca temizlikçiye tazminat olarak 1500 $ ödemesi emredildi.



